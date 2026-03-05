Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc

La Commission nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) a pris en main le dossier des supporters sénégalais interpellés au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025 à Rabat.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction ce jeudi, l’institution informe l’opinion nationale et internationale des démarches entreprises pour défendre les droits de ces ressortissants.







Sur instruction de sa présidente, la Professeure Amsatou Sow Sidibé, la CNDH a adressé une lettre officielle à son homologue marocaine, Madame Amina Bouayach, Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme du Royaume du Maroc, le 3 février 2026. L’objectif de cette correspondance était double : alerter l’institution marocaine sur la situation des détenus sénégalais et solliciter un suivi diligent de leur cas.







Cette initiative diplomatique a été renforcée par une rencontre bilatérale entre les deux présidentes, tenue le 4 février 2026 à Yaoundé, en marge de l’Assemblée générale et de la 15e Conférence biennale du Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme (RINADH). Les deux responsables y ont réaffirmé leur attachement commun au respect des droits des personnes détenues et à leur traitement conforme aux normes internationales.







La CNDH sénégalaise se félicite de la réceptivité de son homologue marocaine, qui a pris en charge le suivi du dossier dans le cadre de ses attributions. L’institution sénégalaise assure qu’elle poursuivra ses efforts, en lien avec les autorités et institutions étatiques concernées, pour garantir le respect des droits fondamentaux de ses ressortissants.

