Ziguinchor : un apprenti "maiga" retrouvé mort dans une gargote à Santhiaba

Un drame s’est produit ce mercredi 4 mars 2026 dans le quartier de Santhiaba, dans la commune de Ziguinchor. Un jeune apprenti a été retrouvé sans vie dans une gargote où il travaillait. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le patron de l’établissement s’était absenté tôt le matin pour la prière de Fadjr, laissant deux apprentis sur les lieux. L’un d’eux aurait indiqué s’être rendu à une boutique à proximité. À son retour, il aurait découvert le corps de son collègue, âgé d’une vingtaine d’années.



Un témoin affirme avoir été parmi les premiers à constater les faits. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, est née vers 2005 selon le patron de la gargote, communément appelée "Maiga" ou "Tangana", interrogé par un journaliste de GMS, serait originaire du Mali et était venue au Sénégal pour des raisons professionnelles. Le second apprenti présent sur les lieux serait également de nationalité malienne, d’après les informations disponibles.



Les forces de sécurité se sont rendues sur place pour procéder aux constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.

