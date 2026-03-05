TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné

Le tribunal de grande instance de Diourbel a reconnu ce jeudi Mor Gueye, né le 12 août 1985 à Mbacké, coupable du délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien.
Arrêté samedi dernier lors d’une opération de sécurisation menée par le commissariat de Gouye-Mbinde, il avait été surpris en train de décharger 52 cartons de médicaments destinés à son dépôt du marché Ocass. Devant la barre, l’accusé a admis pratiquer cette activité depuis 2010, après avoir quitté l’école en classe de CM2.
Le procureur avait requis une amende de dix millions de francs CFA. Finalement, le juge Saliou Mbengue a condamné Mor Gueye à deux ans de prison dont trois mois ferme, assortis d’une amende de cinq millions de francs CFA. Le magistrat a également ordonné la saisie des médicaments évalués à 2,5 millions et la fermeture du dépôt.
