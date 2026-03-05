SG de l’ONU : Aly Ngouille Ndiaye et le PSD Njariñ derrière Macky Sall, appellent l’Etat à jouer la carte diplomatique

Le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD Njariñ) a apporté son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, dans un communiqué signé le 4 mars 2026 par son président, Aly Ngouille Ndiaye.



Le parti salue en Macky Sall un homme d’État au parcours remarquable, fort d’une expérience reconnue sur la scène internationale, notamment à la tête de l’Union africaine où il a porté la voix du continent. Pour le PSD Njariñ, ce profil le qualifie pleinement pour assumer la direction de l’organisation mondiale, dans un contexte géopolitique marqué par de profondes mutations et de multiples défis globaux.



Convaincu que l’ancien chef de l’État Macky Sall réunit les compétences, l’expérience et la vision nécessaires pour imprimer une nouvelle dynamique à l’ONU, le parti estime que son élection constituerait un tournant majeur vers une gouvernance internationale fondée sur le dialogue, le respect des droits fondamentaux et la promotion d’un monde plus juste et plus équitable. Le PSD Njariñ y voit également une opportunité de renforcer la voix, l’influence et la représentation de l’Afrique dans le concert des nations.



Le parti appelle le gouvernement du Sénégal à mobiliser l’ensemble des leviers diplomatiques disponibles afin de soutenir efficacement cette candidature à la tête de l’institution onusienne.