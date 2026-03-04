Gandiaye - Inauguration d'un système d’assainissement semi-collectif : 'Cette infrastructure va changer la vie de milliers de personnes' (Cheikh T. Dièye)

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Docteur Cheikh Tidiane Dièye, a inauguré ce mardi 3 mars 2025 le système d’assainissement semi-collectif de Gandiaye. Cette infrastructure réalisée dans le cadre du Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) est évalué à 3, 31 milliards de FCFA, à travers le financement de l’État du Sénégal et de la Banque mondiale. Elle est composé de 31 km de réseaux d’eaux usées, 1.125 branchements à l’égout, 2 stations de pompage, une station d’épuration par lagunage (750 m³/jour) et une station de traitement des boues de vidange (15 m³/jour).

Selon Cheikh Tidiane Dièye, cette infrastructure va transformer en profondeur le visage de la commune de Gandiaye. « Elle va changer radicalement le cadre de vie en mettant un terme au rejet d’eaux usées dans les rues et aux risques sanitaires liés à l’insalubrité mais surtout en donnant désormais place à la salubrité, à la dignité et un environnement sain propice à un épanouissement pour tous. Les eaux qui seront transformées ici dans le cadre de notre approche de circularité, seront utilisées pour l’agriculture. Ces eaux seront transformées tout près d’ici dans les domaines agricoles communautaires et sous peu, s'il plait à Dieu, Gandiaye va pouvoir nourrir Gandiaye puisqu’avec l’eau qui sera produite, vous pourrez cultiver en période agricole, en hivernage comme en période de saison sèche. Cette infrastructure va changer la vie des milliers de personnes », a déclaré le ministre avant de lancer un appel pour un bon usage de l’infrastructure.