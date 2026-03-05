Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall

Le président du parti de la Renaissance Républicaine (RR), Abdoulaye Diouf Sarr a exprimé son soutien au président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général de l’ONU.



Selon l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, « dans un monde traversé par des crises multiples, conflits armés, dérèglement climatique, inégalités économiques et fractures géopolitiques, la communauté internationale a besoin d’un leadership capable de renforcer le multilatéralisme et de réconcilier les intérêts des nations ».



D’autant plus que « pour le Sénégal, cette candidature constitue une opportunité historique de valoriser son héritage diplomatique, fondé sur la stabilité, le dialogue et la recherche constante du consensus ».



De plus, « pour l’Afrique, elle représente une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle du continent dans la gouvernance mondiale, à un moment où les équilibres internationaux doivent davantage refléter la diversité des peuples et des régions du monde ».



Voilà pourquoi, « Renaissance Républicaine considère que l’expérience d’Etat et l’engagement de Macky Sall en faveur de la coopération internationale peuvent contribuer à faire des Nations unies un véritable trait d’union entre les peuples et un levier pour un monde plus juste, plus équilibré et plus solidaire ».



Ainsi, « Notre parti exprime donc son soutien à cette candidature, convaincu qu’elle peut porter la voix du Sénégal, de l’Afrique et des valeurs universelles de paix et de coopération », ont-ils fait savoir dans leur communiqué.