Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall

Le président du parti de la Renaissance Républicaine (RR), Abdoulaye Diouf Sarr a exprimé son soutien au président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général de l’ONU.
Selon l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, « dans un monde traversé par des crises multiples, conflits armés, dérèglement climatique, inégalités économiques et fractures géopolitiques, la communauté internationale a besoin d’un leadership capable de renforcer le multilatéralisme et de réconcilier les intérêts des nations ».
D’autant plus que « pour le Sénégal, cette candidature constitue une opportunité historique de valoriser son héritage diplomatique, fondé sur la stabilité, le dialogue et la recherche constante du consensus ».
De plus, « pour l’Afrique, elle représente une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle du continent dans la gouvernance mondiale, à un moment où les équilibres internationaux doivent davantage refléter la diversité des peuples et des régions du monde ».
Voilà pourquoi, « Renaissance Républicaine considère que l’expérience d’Etat et l’engagement de Macky Sall en faveur de la coopération internationale peuvent contribuer à faire des Nations unies un véritable trait d’union entre les peuples et un levier pour un monde plus juste, plus équilibré et plus solidaire ».
Ainsi, « Notre parti exprime donc son soutien à cette candidature, convaincu qu’elle peut porter la voix du Sénégal, de l’Afrique et des valeurs universelles de paix et de coopération », ont-ils fait savoir dans leur communiqué.
Selon l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, « dans un monde traversé par des crises multiples, conflits armés, dérèglement climatique, inégalités économiques et fractures géopolitiques, la communauté internationale a besoin d’un leadership capable de renforcer le multilatéralisme et de réconcilier les intérêts des nations ».
D’autant plus que « pour le Sénégal, cette candidature constitue une opportunité historique de valoriser son héritage diplomatique, fondé sur la stabilité, le dialogue et la recherche constante du consensus ».
De plus, « pour l’Afrique, elle représente une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle du continent dans la gouvernance mondiale, à un moment où les équilibres internationaux doivent davantage refléter la diversité des peuples et des régions du monde ».
Voilà pourquoi, « Renaissance Républicaine considère que l’expérience d’Etat et l’engagement de Macky Sall en faveur de la coopération internationale peuvent contribuer à faire des Nations unies un véritable trait d’union entre les peuples et un levier pour un monde plus juste, plus équilibré et plus solidaire ».
Ainsi, « Notre parti exprime donc son soutien à cette candidature, convaincu qu’elle peut porter la voix du Sénégal, de l’Afrique et des valeurs universelles de paix et de coopération », ont-ils fait savoir dans leur communiqué.
Autres articles
-
Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.
-
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc
-
TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné
-
Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale
-
ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique".