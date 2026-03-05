Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall


Candidature au poste de SG de l’ONU : Abdoulaye Diouf Sarr exprime son soutien à Macky Sall
Le président du parti de la Renaissance Républicaine (RR), Abdoulaye Diouf Sarr a exprimé son soutien au président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général de l’ONU.

Selon l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, « dans un monde traversé par des crises multiples, conflits armés, dérèglement climatique, inégalités économiques et fractures géopolitiques, la communauté internationale a besoin d’un leadership capable de renforcer le multilatéralisme et de réconcilier les intérêts des nations ».

D’autant plus que « pour le Sénégal, cette candidature constitue une opportunité historique de valoriser son héritage diplomatique, fondé sur la stabilité, le dialogue et la recherche constante du consensus ».

De plus, « pour l’Afrique, elle représente une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle du continent dans la gouvernance mondiale, à un moment où les équilibres internationaux doivent davantage refléter la diversité des peuples et des régions du monde ».

Voilà pourquoi, « Renaissance Républicaine considère que l’expérience d’Etat et l’engagement de Macky Sall en faveur de la coopération internationale peuvent contribuer à faire des Nations unies un véritable trait d’union entre les peuples et un levier pour un monde plus juste, plus équilibré et plus solidaire ».

Ainsi, « Notre parti exprime donc son soutien à cette candidature, convaincu qu’elle peut porter la voix du Sénégal, de l’Afrique et des valeurs universelles de paix et de coopération », ont-ils fait savoir dans leur communiqué.
Autres articles
Jeudi 5 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées.

Pédophilie en bande organisée : comment Pierre Robert piégeait des mineurs sénégalais sur Facebook et leur faisait vivre l’enfer… Quatorze personnes écrouées. - 06/03/2026

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) : Dakar et Rabat coordonnent le suivi des supporters sénégalais détenus au Maroc - 05/03/2026

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné

TGI DE DIOURBEL- Exercice illégal de la pharmacie / Mor Gueye, originaire de Mbacké, condamné - 05/03/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale

Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’AFP appelle à une mobilisation nationale et internationale - 05/03/2026

ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye :

ONU - Le Parti UNR écrit au président Diomaye : "En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élevation politique". - 05/03/2026

Mévente - Thierno Alassane Sall aux autorités :

Mévente - Thierno Alassane Sall aux autorités : "Garantir aux petits producteurs une commercialisation correcte de leurs récoltes reste le cadet de leurs soucis." - 05/03/2026

Candidature de Macky à l’ONU : Le Sénégal paiera t-il le prix de sa division face à l’histoire ?

Candidature de Macky à l’ONU : Le Sénégal paiera t-il le prix de sa division face à l’histoire ? - 05/03/2026

Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar

Décès de l’ayatollah Ali Khamenei : vive émotion à l’ambassade d’Iran à Dakar - 05/03/2026

Dette de l’État envers les établissements privés :

Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI - 05/03/2026

ONU: Anta Babacar Ngom et son ARC favorables à la candidature de Macky Sall

ONU: Anta Babacar Ngom et son ARC favorables à la candidature de Macky Sall - 05/03/2026

Dette de l’État envers les établissements privés :

Dette de l’État envers les établissements privés : "4 milliards FCFA inscrits dans la loi de finances 2026 pour solder l’ardoise", rassure le MESRI - 05/03/2026

TOUBA – Serigne Mountakha appelle ce vendredi à une journée de récital de Coran pour le peuple iranien

TOUBA – Serigne Mountakha appelle ce vendredi à une journée de récital de Coran pour le peuple iranien - 05/03/2026

Affaire Softcare : le ministère de la Santé rassure sur l’absence de risque sanitaire

Affaire Softcare : le ministère de la Santé rassure sur l’absence de risque sanitaire - 05/03/2026

SG de l’ONU: Amadou Bâ soutient Macky Sall

SG de l’ONU: Amadou Bâ soutient Macky Sall - 05/03/2026

Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée

Mbour : trois ans en prison pour rien ? Un conducteur de mototaxi retrouve la liberté après une affaire de drogue contestée - 05/03/2026

Affaire Softcare : « Aucun élément scientifique ne prouve un danger » ( Ibrahima SY, ministre de la Santé )

Affaire Softcare : « Aucun élément scientifique ne prouve un danger » ( Ibrahima SY, ministre de la Santé ) - 05/03/2026

SG de l’ONU : Aly Ngouille Ndiaye et le PSD Njariñ derrière Macky Sall, appellent l’Etat à jouer la carte diplomatique

SG de l’ONU : Aly Ngouille Ndiaye et le PSD Njariñ derrière Macky Sall, appellent l’Etat à jouer la carte diplomatique - 05/03/2026

Ramadan, Carême et droits des femmes : Air Sénégal apporte espoir et dignité aux détenues de Rufisque

Ramadan, Carême et droits des femmes : Air Sénégal apporte espoir et dignité aux détenues de Rufisque - 05/03/2026

Développement local : Air Sénégal mise sur l’autonomisation des femmes et l’aide alimentaire à Toglou

Développement local : Air Sénégal mise sur l’autonomisation des femmes et l’aide alimentaire à Toglou - 05/03/2026

Cambérène II : accusé d’avoir violé et mis enceinte sa belle-fille de 18 ans, Moussa Fall arrêté

Cambérène II : accusé d’avoir violé et mis enceinte sa belle-fille de 18 ans, Moussa Fall arrêté - 05/03/2026

Rationalisation du secteur parapublic : Ousmane Sonko annonce la suppression de 19 entités et 55 milliards d'économies sur trois ans

Rationalisation du secteur parapublic : Ousmane Sonko annonce la suppression de 19 entités et 55 milliards d'économies sur trois ans - 05/03/2026

UEMOA : La capacité d’absorption du marché mise à l’épreuve par un endettement à 63 % du PIB

UEMOA : La capacité d’absorption du marché mise à l’épreuve par un endettement à 63 % du PIB - 05/03/2026

Accès aux campus sociaux et aux restaurants : Le COUD prend de nouvelles mesures

Accès aux campus sociaux et aux restaurants : Le COUD prend de nouvelles mesures - 04/03/2026

Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026

Paiement de factures d’électricité et achat de crédit Woyofal : La Senelec annonce une courte interruption dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 - 04/03/2026

Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall

Poste de Sg de l'ONU : La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall - 04/03/2026

ONU : Jël Liñu Moom apporte son soutien à la candidature de Macky Sall et appelle à l'union nationale

ONU : Jël Liñu Moom apporte son soutien à la candidature de Macky Sall et appelle à l'union nationale - 04/03/2026

Ziguinchor : un apprenti

Ziguinchor : un apprenti "maiga" retrouvé mort dans une gargote à Santhiaba - 04/03/2026

Thiès : un chauffeur utilise une fausse clé pour dérober 6.000 euros destinés à financer ses copines

Thiès : un chauffeur utilise une fausse clé pour dérober 6.000 euros destinés à financer ses copines - 04/03/2026

Iran : Téhéran rend un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Khamenei

Iran : Téhéran rend un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Khamenei - 04/03/2026

Gandiaye - Inauguration d'un système d’assainissement semi-collectif : 'Cette infrastructure va changer la vie de milliers de personnes' (Cheikh T. Dièye)

Gandiaye - Inauguration d'un système d’assainissement semi-collectif : 'Cette infrastructure va changer la vie de milliers de personnes' (Cheikh T. Dièye) - 04/03/2026

RSS Syndication