Tourisme sénégalais : les chiffres de Mame Mbaye Niang battus en brèche par le cabinet Africa Median Vision (AMV)

2. Les rentrées

Les dépenses du tourisme international sont les dépenses effectuées par les visiteurs internationaux entrants, comprenant les paiements destinés aux transporteurs nationaux pour le transport international. Ces dépenses comprennent tout autre prépaiement effectué pour les biens et les services reçus dans le pays de destination. Elles peuvent également comprendre les dépenses effectuées par les visiteurs pour la journée, sauf quand celles-ci sont assez importantes pour justifier une classification séparée. Les données sont en dollars américains courants.

Depuis 1995, les touristes arrivant au Sénégal dépensent en moyenne 339,41 millions $US.

On note une hausse très nette des dépenses touristiques en 2007, avec un maximum de 637 millions $US atteint en 2008. Graphiquement, la croissance exponentielle de la courbe entre 2006 et 2008 montre que j usqu’à 2008, le Sénégal était une destination de rêve pour les touristes.

On va maintenant s’intéresser à l’évolution des rentrées en fonction du nombre d’arrivées, c’est - à-dire la liaison entre ces 2 facteurs.

Modèle linéaire : 𝑅𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸𝑆 = 𝛾 + 𝛿 ∗ 𝑁𝐵 _ 𝐴𝑅𝑅𝐼𝑉𝐸𝐸𝑆 + 𝜀 Où γ (constante) et δ sont des paramètres du modèle, ε un résidu. Estimation des paramètres :

{ 𝛾̂ = 2 0 , 4 3 𝛿 ̂ = 507,56