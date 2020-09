Tourisme et collectivités territoriales : « La mise en œuvre de la politique d’actualisation ne peut se faire sans l’implication des élus locaux » (Oumar Guèye, ministre)

Le Ministère des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des territoires sera au cœur de la politique d’actualisation de la stratégie de la promotion touristique de la destination Sénégal. Cette nouvelle politique déroulée conformément à la volonté du chef de l’État, à travers le ministère du tourisme, entend dans sa mise en œuvre, offrir une approche territoriale avec l’implication des collectivités locales dans l’identification et l’affection d’espaces pour des activités touristiques et de loisirs. Elle compte également inscrire dans les lignes budgétaires des collectivités locales une dotation pour le soutien au tourisme, promouvoir et soutenir l’organisation des festivals et autres événements culturels.





C’est aussi encourager et accompagner la mise en place de Syndicats d’initiative dans les localités ayant une vocation touristique, avec des bureaux d’accueil et d’informations touristiques qui fonctionnent correctement. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye, qui prenait part à la réunion d’actualisation de la stratégie de la promotion touristique, a indiqué que « la mise en œuvre de la politique ne pouvait se faire sans les élus locaux. » La rencontre s’est tenue ce 7 septembre au building administratif Mamadou Dia.