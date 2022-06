Tour Rts : « Président Macky Sall, ce n’est pas le moment de parler, attendez 2023! » (El Hadj Mansour Mbaye)

Le président des communicateurs traditionnels du Sénégal, El Hadj Mansour Mbaye a revu en boucle les grands faits et exploits de l’arrivée au pouvoir du président Macky Sall à nos jours. Une piqûre de rappel pour chanter les louanges du « Gardien de la Constitution » avant de l’appeler à garder son calme jusqu’en 2023.

« De 60 à nos jours vous avez fait plus que tout autre de vos prédécesseurs. Vous avez construit l’Arène nationale. Du pétrole et du gaz ont été découverts sous votre régime alors que vos prédécesseurs en ont cherché en vain. Ce qu’ont beau cherché de 1960 à nos jours, les présidents Senghor, Diouf, Wade, c’est la Coupe d’Afrique et une qualification en coupe du monde, c’est avec vous que nous l’avons eu. Président ce n’est pas le moment de parler, attendez 2023 », a déclaré El Hadj Mansour lors de cette cérémonie de pose de la première pierre pour cette tour de 10 étages.