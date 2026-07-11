Cambriolages en série : les coulisses d’une vaste traque policière qui a conduit au démantèlement présumé d’une bande

Une enquête relancée par l’interpellation d’un suspect



L’affaire prend une nouvelle tournure le 4 juillet 2026. Ce jour-là, le commissariat spécial de Touba met à la disposition du pool d’enquêteurs de la Direction de la police judiciaire (DPJ) et de la Direction de la sécurité publique (DSP) un homme présenté comme un maillon présumé du groupe recherché.



Selon Libération, le suspect, identifié sous le nom de Seydi Diallo, aurait été interpellé à bord d’un véhicule pick-up de marque Ford portant une immatriculation provisoire. Il aurait tenté de vendre le véhicule au moment de son arrestation.



Conduit sous bonne escorte au commissariat central de Louga, il est interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Dans un premier temps, il nie toute implication dans les cambriolages survenus dans plusieurs localités.



Une vidéo de surveillance au cœur des investigations



Les enquêteurs disposent toutefois d’un élément important : une séquence de vidéosurveillance enregistrée lors d’un cambriolage commis dans la nuit du 29 au 30 juin 2026.



Les images montreraient des individus encagoulés faisant irruption dans un point de transfert d’argent Wave situé au quartier Montagne. Les assaillants auraient emporté une somme estimée à environ 10 millions de francs CFA.



Toujours d’après Libération, les investigations techniques et les réquisitions effectuées par les enquêteurs auraient permis de situer Seydi Diallo sur les lieux du cambriolage. Les policiers auraient également établi des liens présumés avec d’autres faits commis à Ndiassane et à Tivaouane dans la nuit du 28 au 29 juin.



Face aux éléments qui lui ont été présentés, le suspect aurait finalement reconnu avoir pris part à certains cambriolages.



Des armes et du matériel retrouvés à Touba



L’enquête connaît ensuite un nouveau développement avec une perquisition menée au domicile d’un autre suspect, présenté comme le nommé S. Sow, à Touba.



Les enquêteurs y auraient découvert un important lot d’objets, parmi lesquels :



un marteau de coffreur ;

• deux pieds-de-biche ;

• sept paires de clous de différentes tailles ;

• une paire de sandales marron ;

• trois meules coupeuses de tailles différentes ;

• deux cartographies représentant l’Afrique et le monde ;

• deux scies à métaux de marque Dongqi ;

• deux cagoules ;

• une paire de gants noirs ;

• un pantalon de jogging rouge ;

• une chemise bleu clair ;

une tablette de médicament ;

une puce téléphonique ;

une clé de marque Dak.



Selon le quotidien, les enquêteurs soupçonnent qu’une partie de ce matériel aurait servi à la commission de certains cambriolages.



Une première vague d’interpellations à Touba



Dans la foulée, quatre autres personnes sont arrêtées. Libération cite les nommés B. Fall, B. Coulibaly, S. Ka et B. Ka.



L’exploitation des réquisitions aurait révélé que plusieurs suspects se trouvaient entre Louga, Tivaouane et Thiès durant la période correspondant à certains cambriolages.



Le 5 juillet 2026, vers 4 heures du matin, une équipe composée d’éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), du pool d’enquêteurs et d’agents du commissariat central de Louga se rend à Thiès.



Les policiers y interpellent un homme identifié comme F. Seck, présenté dans le dossier comme l’un des membres présumés du groupe.



Un suspect localisé grâce aux données techniques



Selon Libération, les investigations techniques auraient permis de localiser F. Seck à Diamniadio. Les policiers auraient ensuite suivi ses déplacements avant de procéder à son interpellation.



Entendu par les enquêteurs, il aurait nié toute implication dans les cambriolages. Il aurait affirmé ne pas s’être rendu à Diamniadio depuis plusieurs mois, soutenant que ses déplacements étaient liés à son activité professionnelle sur différents chantiers.



Les enquêteurs auraient toutefois relevé plusieurs déplacements dans les zones concernées par les investigations.



La piste du véhicule pick-up volé



Le commissariat spécial de Tivaouane procède parallèlement à l’interpellation d’un autre suspect, M. Dia.



D’après les déclarations recueillies, ce dernier aurait fourni des informations ayant permis de retrouver le véhicule pick-up présumé volé. Celui-ci aurait ensuite été utilisé dans la commission de plusieurs faits.



Les investigations se sont également intéressées à Serigne Abdou Kounta Fall, présenté comme le propriétaire du véhicule. Selon Libération, il serait le grand frère de l’employeur de M. Dia, chargé de l’entretien de vergers.



Des communications téléphoniques examinées



Les enquêteurs ont poursuivi l’exploitation des téléphones et des journaux d’appels des suspects.



L’analyse du téléphone de M. Dia aurait notamment révélé plusieurs communications avec un homme enregistré sous le nom de « Seydi Diallo », présenté comme étant lié au groupe présumé.



Un autre suspect, interpellé à environ 7 heures dans la localité de Diatmel Midere, aurait également été confronté aux éléments techniques recueillis. Il aurait nié toute appartenance à la bande.



Une perquisition et de nouvelles saisies



Un autre rebondissement intervient après l’exploitation des résultats de réquisitions. Les enquêteurs soupçonnent B. Fall d’avoir participé au cambriolage du domicile de son patron, Serigne Abdou Kounta Fall.



Une perquisition est alors effectuée au domicile de M. Sow, qui aurait continué à nier toute implication dans le cambriolage commis à Louga.



Selon Libération, plusieurs objets ont été retrouvés dans sa chambre :



deux machettes ;

un couteau ;

une arme à feu artisanale ;

deux paires de chaussures rouges ;

un blouson rouge et blanc ;

un autre vêtement de couleur verte portant des rayures jaunes.



Certains de ces effets seraient similaires à ceux observés sur les images de vidéosurveillance du cambriolage du point Wave de Louga.



Une enquête toujours en cours



L’enquête se poursuit afin de déterminer avec précision le rôle présumé de chaque personne interpellée et d’identifier d’éventuels autres membres du groupe.