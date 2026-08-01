Grand Magal de Touba 2026 : des visiteurs étrangers sous le charme du Grand Magal de l'événement


Le Grand Magal de Touba confirme une nouvelle fois son rayonnement international. Bien au delà des frontières du Sénégal, l'événement attire chaque année des milliers de fidèles et de visiteurs étrangers venus découvrir l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique. Près de Dianatou, Dakaractu a rencontré une habitante de Turquie ainsi qu'un ressortissant nigérian, tous deux émerveillés par l'atmosphère qui règne dans la ville sainte. Appareil photo en main, ils immortalisaient les temps forts de leur séjour, témoignant de leur curiosité et de leur admiration pour cette manifestation religieuse et culturelle.
 
Parmi eux, une visiteuse portant une chaîne à l'effigie de Cheikh Ahmadou Bamba a confié vivre son tout premier Grand Magal. Résidant à Guédé, elle reconnaît que la forte chaleur constitue un défi, mais estime que l'ambiance, la ferveur populaire et la dimension spirituelle, culturelle et humaine de l'événement compensent largement cette difficulté. Tous deux espèrent prolonger leur découverte de Touba et mieux comprendre les traditions qui entourent le Magal, symbole du rayonnement international de la confrérie mouride.
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Samedi 1 Août 2026
Dakaractu



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