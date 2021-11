Togo vs Sénégal : Les Lions menés (1-0) à la pause, sur pelouse envahie par les eaux de pluie...

Beaucoup de fautes, des duels disputés et une forte pluie qui s'est battue sur la pelouse du stade de Kégué, c'est le résumé de la première mi-temps entre le Togo et le Sénégal.



Un match piège pour les Lions qui ont pourtant raté une occasion en or dès la 4e minute sur une frappe d'Ismaël Sarr qui manquait un but tout fait !



Contrairement aux Éperviers qui ont profité d'un centre mal repoussé par la défense sénégalaise pour ouvrir le score juste avant la mi-temps (1-0, 46e.)



À noter que Sadio Mané est sorti à la 28e minute, sur blessure. Il a été remplacé par Boulaye Dia...