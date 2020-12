Tivaouane-Mboro : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou offre 150 bourses d'études aux jeunes et promet des formations aux métiers de boulangerie.

Pour permettre à des élèves et étudiants de poursuivre leurs études, le président du mouvement And Défar, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, en partenariat avec Wakina Consulting Inc, a offert 150 bourses d'études à des jeunes (100 à Tivaouane et 50 à Mboro).



En effet, And Défar qui s'active dans le social pour le développement est convaincu que la meilleure manière de contribuer à l'émergence, c'est d'investir dans l'éducation. Ce qui, à coup sûr, va permettre notamment, à ces jeunes de pouvoir s'insérer dans le marché professionnel pour mieux gérer leur destin.



Dans cette même lancée, Abdoulaye Ndiaye a fait savoir qu'il est dans une dynamique de permettre à tous les jeunes de Tivaouane et de Mboro de pouvoir bénéficier de ses offres de bourses sans oublier celles qu'il compte octroyer dès les prochains jours pour des formations aux métiers boulangerie.