Tivaouane : Mariage et le péché de la fornication : Les recommandations du khalife Serigne Babacar Sy Mansour

Serigne Pape Makhtar Kébé, qui a parlé au nom du khalife des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a de nouveau exhorté la jeunesse à se marier. Selon lui, beaucoup de jeunes ont aujourd'hui dépassé l'âge de 30 à 40 ans et tardent toujours à se marier. « S'il le faut, on devra se cotiser pour que les jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier puissent le faire », a déclaré Serigne Pape Makhtar Kébé.



Il a ajouté que cette option permettra à la jeunesse d'éviter la fornication, qui est aujourd'hui très répandue dans notre société. Le Khalife Général a beaucoup regretté le fort taux de divorce dans la société avant de demander aux conjoints de prioriser la communication et la compréhension mutuelle...