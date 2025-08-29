Tivaouane- Gamou 2025: " On pense que quelque soit les quantités de pluies qui pourront tomber, on a encore une capacité de stockage et de drainage des eaux hors de la ville"( Dr Cheikh T. Dièye)

En prélude au gamou de Tivaouane, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la ville Sainte de Tivaouane. Ladite visite lui a permis de constater de visu les dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de l'assainissement et de l'hydraulique. " J'ai poursuivi les visites ici à Tivaouane, et sur l'eau potable, on peut dire que les extensions de réseaux qui ont été prévues dans la ville ont été faites....Il y a au moins 5 km d'extension, il y a des branchements sociaux, au moins 1 millier qui a été ajouté à ceux qui existaient mais il y a également un millier de branchement de sites pèlerins[...]", a-t-il informé.

S'agissant de l'assainissement et du drainage des eaux de pluie, Cheikh Tidiane Dièye a poursuivi " L'autre élément, c'est que nous sommes aussi en hivernage, il fallait avoir un dispositif robuste en ce qui concerne l'assainissement mais également le drainage des eaux de pluie. Il y a une cinquantaine de camions hydrocureurs qui sont dans la ville pour à la fois pomper les points bas, mais également travailler à aider la ville dans la vidange des fosses septiques[...]. La forte collaboration entre les services du ministère et la mairie, a donné un résultat très appréciable".

Après avoir visité le bassin de Pam, Cheikh Tidiane Dièye a indiqué ce " bassin est un bassin stratégique puisque l'essentiel des eaux de pluie, est amené là bas.

[...]. Il était relativement plein il y a quelques semaines mais l'opération coup de point[...], le bassin a été très fortement écrété et on pense que quelque soit les quantités de pluies qui pourront tomber, on a encore une capacité de stockage et de drainage des eaux hors de la ville", a-t-il conclu.