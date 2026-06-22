Keir Starmer démissionne, Andy Burnham bien parti pour lui succéder

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (Labour, parti travailliste) a annoncé lundi sa démission. Suivez notre live ci-dessous:

Lors d’une allocution au 10, Downing Street, résidence officielle du Premier ministre, Keir Starmer a déclaré qu’il quittait la direction du parti travailliste. Il a précisé qu’il resterait à la tête du gouvernement jusqu’à la désignation de son successeur, au sein de sa formation politique. Il a en outre informé le roi Charles III de sa décision.



Andy Burnham à Downing Street?

“Toutes les décisions que j’ai prises ont eu pour objectif de faire passer en premier le pays que j’aime. C’est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du parti travailliste”, a-t-il déclaré, la voix étranglée par les larmes. Starmer, sous pression croissante pour quitter le pouvoir depuis la victoire de son rival Andy Burnham à une législative partielle la semaine dernière, était arrivé au pouvoir en juillet 2024.



Un remplaçant avant septembre

“J’ai parlé à Sa Majesté le roi ce matin pour l’informer de ma décision. Je demanderai au Comité exécutif national du Parti travailliste d’établir un calendrier prévoyant l’ouverture des candidatures le 9 juillet, et leur clôture avant la fin de la pause estivale”, le 1ᵉʳ septembre, a précisé le dirigeant de 63 ans devant les caméras. “En cas d’élection interne, cela garantira qu’un nouveau chef soit en place avant la reprise des travaux du Parlement en septembre (...) Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer une passation de pouvoir dans les règles”, a-t-il ajouté.



Andy Burnham confirme sa candidature