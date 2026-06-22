Salimata Dieng après son installation en tant que députée : « Nous sommes là pour être une qualité supplémentaire »


Salimata Dieng après son installation en tant que députée : « Nous sommes là pour être une qualité supplémentaire »
En marge du vote des projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale, la députée Salimata Dieng s’est exprimée devant la presse à l’occasion de son installation, en remplacement de Marie Angélique Mame Selbé Diouf, désormais ministre de la République. « Nous sommes venus à l’Assemblée nationale pour apporter notre pierre à l’édifice. On prend le train en marche. Nous sommes là pour être une qualité supplémentaire », a-t-elle déclaré.
 
Salimata Dieng s’est par ailleurs dite honorée d’avoir été installée par son leader, Ousmane Sonko. « Inchallah, nous allons travailler pour la continuité et pour matérialiser la volonté du peuple sénégalais que nous représentons à cette Assemblée », a-t-elle conclu.
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Lundi 22 Juin 2026
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