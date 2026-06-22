Bamako perd ses ailes : Le prix de la souveraineté dans les airs

En l'espace de trois ans, le ciel malien s'est vidé de ses plus grandes compagnies internationales. Air France, Corsair et Turkish Airlines ont successivement suspendu ou réduit leurs vols vers Bamako. Mais derrière ce constat, apparaît une réalité de coup pour coup, au nom d'un principe devenu la boussole diplomatique du Mali : la réciprocité.







Air France : qui a tiré le premier ?



Le 7 août 2023, Air France suspend sans préavis ses vols vers Bamako, Ouagadougou et Niamey, invoquant la fermeture de l'espace aérien nigérien consécutive au coup d'État du 26 juillet. Une décision unilatérale, prise du jour au lendemain, sans concertation avec les autorités maliennes.







La réponse de Bamako ne se fait pas attendre. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Mali, le colonel Drissa Koné, notifie au délégué d'Air France au Mali l'annulation pure et simple de l'autorisation d'exploitation de la compagnie.



Le message du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est limpide : « Quelqu'un ne peut pas se lever chaque matin au Mali, dire j'ai fermé, j'ai ouvert. Il faut qu'on se respecte. » Le ministre va plus loin en rappelant le poids économique de la destination Mali pour la compagnie française : selon lui, Air France engrangeait 500 millions de francs CFA par jour sur cette seule liaison. Un chiffre qui a suscité débat, mais qui illustre l'enjeu commercial considérable de cette route pour la compagnie française et donc ce qu'elle perd en quittant Bamako.







Le 15 juin 2026, Air France officialise la fermeture définitive de sa représentation locale au Mali à compter du 30 juin. C'est la fin d'une présence commerciale historique, trois ans après une suspension que Bamako n'a jamais acceptée comme provisoire.







Visas : la France ferme d'abord, le Mali répond



L'affrontement ne s'arrête pas aux tarmacs. Simultanément à la suspension des vols, la France classe tout le Mali en « zone rouge » et suspend la délivrance de visas aux ressortissants maliens, rendant son consulat de Bamako incapable de traiter de nouveaux dossiers « jusqu'à nouvel ordre ».







Le Mali applique aussitôt le même principe de réciprocité : l'ambassade malienne à Paris annonce la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants français. Dans un communiqué posté sur Facebook le 10 août 2023, l'ambassade précise que cette mesure est prise « en application de la réciprocité », la France ayant la première suspendu ses services consulaires. Ce double blocage aérien et consulaire illustre une mécanique diplomatique bien rodée : à chaque coup de Paris, Bamako répond sur le même terrain. Une posture souverainiste que le gouvernement malien assume pleinement.







Corsair et Turkish Airlines : victimes collatérales de l'insécurité



Si le différend avec Air France est avant tout politique, les suspensions de Corsair et Turkish Airlines relèvent, elles, d'une logique principalement sécuritaire. Le 27 mai 2026, Corsair suspend ses vols après des attaques coordonnées menées par les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jusque dans les rues de Bamako. La compagnie invoque la sécurité de ses passagers et de son personnel, et propose des réacheminements vers Abidjan ou Cotonou, sans prise en charge du trajet terrestre vers Bamako.



Turkish Airlines, de son côté, avait déjà subi les contrecoups des tensions régionales. En avril 2025, la fermeture de l'espace aérien entre le Mali et l'Algérie suite à l'abattage d'un drone malien par la défense algérienne l’avait contrainte à détourner ses routes via le Maroc, allongeant les temps de vol d'environ une heure. Une pénurie ponctuelle de kérosène à l'aéroport Modibo Keïta avait aggravé la situation, entraînant plusieurs annulations. Pour l'été 2026, la compagnie turque a finalement décidé de suspendre à son tour ses vols vers Bamako, dans le cadre d'une révision globale de son réseau africain face à la flambée du kérosène et aux tensions régionales.







Un ciel malien entre les mains de l'Afrique



Le départ de ces grandes compagnies occidentales et transnationales redessine la carte aérienne du Mali. Désormais, ce sont principalement des compagnies africaines : Royal Air Maroc, Air Senegal, Ethiopian Airlines, Air Côte d'Ivoire qui assurent la connectivité internationale de Bamako. Pour les voyageurs maliens, hommes d'affaires, étudiants ou membres de la diaspora, l'accès à l'Europe passe désormais par des escales à Casablanca, Addis-Abeba ou Abidjan, avec des coûts et des temps de trajet en nette hausse.



C'est, paradoxalement, une opportunité pour les pavillons africains de s'affirmer sur des routes longtemps dominées par les opérateurs européens. Et une illustration concrète de la recomposition des partenariats stratégiques engagée par les nouvelles autorités sahéliennes, qui font le pari d'une connectivité moins dépendante de l'Occident.



Les ailes se retirent, mais le sol reste. Et sur ce sol, le Mali continue de tracer sa propre trajectoire loin des pistes imposées, vers un horizon qu'il choisit désormais lui-même.





Fatoumata Gadjigo ( Stagiaire)