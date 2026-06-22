Le journaliste russe qui avait révélé la relation secrète de Poutine retrouvé mort

Selon ses proches, l’ancien rédacteur en chef serait mort après avoir consommé des champignons cueillis dans son jardin. Toutefois, les circonstances entourant sa mort suscitent de nombreuses interrogations. Grigory Nekhoroshev était en effet connu pour ses positions critiques à l’égard du président russe Vladimir Poutine et figurait parmi les opposants notoires au Kremlin.

Une “bombe” lâchée en 2008

En 2008, alors qu’il dirigeait le quotidien “Moskovsky Korrespondent”, Grigory Nekhoroshev avait provoqué un vif émoi en publiant des informations sur la vie privée du président russe. Le journal affirmait que l’ancienne championne olympique de gymnastique Alina Kabaeva entretenait une relation discrète avec le chef du Kremlin. L’article avançait également que ce dernier envisageait de divorcer de son épouse, Lioudmila Poutina, afin d’épouser la gymnaste, de trente ans sa cadette.





Une relation jamais confirmée Le Kremlin n’a jamais confirmé l’existence d’une relation entre Vladimir Poutine et Alina Kabaeva. À l’époque, le président russe avait vivement dénoncé les révélations du “Moskovsky Korrespondent”. Malgré ces démentis, de nombreux médias internationaux continuent de présenter l’ancienne championne olympique comme la compagne du chef du Kremlin. Plusieurs sources de renseignement occidentales ont également évoqué cette relation présumée, attribuant au couple au moins deux enfants. Aucune de ces informations n’a toutefois été officiellement confirmée par les autorités russes.





Asile politique La riposte du Kremlin fut rapide. Quelques jours seulement après la publication de l’enquête, “Moskovsky Korrespondent” était contraint de mettre la clé sous la porte. Par la suite, Grigory Nekhoroshev aurait fait l’objet de plusieurs interrogatoires menés par les services de sécurité russes. En 2014, dans un contexte de durcissement du régime consécutif à l’annexion de la Crimée, il a choisi de s’exiler définitivement. Réfugié en Lettonie, il y a obtenu l’asile politique et y vivait depuis.

D’après ses amis, le journaliste était resté extrêmement méfiant ces dernières années. Il craignait d’être la cible d’un assassinat commandité par le pouvoir russe.

Longtemps restée dans l’ombre, Alina Kabaeva apparaît davantage en public depuis qu’elle dirige le programme national russe de gymnastique rythmique.





Le journaliste russe Grigory Nekhoroshev est décédé vendredi dernier à Riga, en Lettonie, à l’âge de 69 ans. Réfugié politique, il vivait en exil dans la capitale lettone depuis plus de dix ans. Son décès a d’abord été annoncé par les médias baltes “Delfi” et “Press.lv”, avant d’être relayé par plusieurs médias britanniques.