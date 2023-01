Titre Foncier 1451-R / Affaire 94 milliards : "La justice sénégalaise a bel et bien vidé le dossier!" (Conseil Notable Lébou)

Du nouveau sur le titre foncier 1451-R, communément appelé "dossier 94 milliards". Le Conseil des notables Lébou du Cap-vert s'est donné rendez-vous avec la presse, ce Dimanche 29 Janvier à Jaxaay. Cette fois ci, non pas pour dénoncer, encore moins réclamer, mais plutôt pour éclairer, informer mais également communiquer sur ce fameux dossier de la famille du feu Mbargou Diagne.



Dans leur déclaration publique, leur mandataire a informé l'opinion publique que "depuis quelques années, l'actualité était dominée par les questions foncières d'accaparement des terres dont l'affaire des 94 milliards du TF1451/R invitée dans la politique, et que la justice sénégalaise a rendu l'ordonnance de réappropriation des 285 hectares à la famille de feu Mbargou Diagne", a déclaré Demba Anta Dia.



Pour avoir restitué les périmètres du TF 1451/R et satisfait de leur requête en vue d'une stabilité sociale, le comité des notables Lébou du Cap-vert a remercié le président Macky Sall et la justice sénégalaise. "Nous pouvons en conclusion dire que la justice sénégalaise a bel et bien vidé le dossier avec une ordonnance au receveur des domaines et les impôts de Rufisque astreint à cent mille francs par jour de retard, réinscrire les 258 hectares de la contenance des superficies depuis 1978", a-t-il poursuivi.



Par ailleurs, la famille de feu Mbargou Diagne à travers leur cabinet et la coordination de leur mandataire informe les populations victimes des HLM/ SN.HLM de par les fausses procédures d'attribution, qu'elle est disponible et disposée à les recevoir aux fins de régulariser leur dossier de propriété foncière...