Tirage au sort de la nouvelle formule de la Ligue des champions : Des affiches explosives au menu !

C’est parti pour la 70e édition de la Ligue des champions avec le tirage au sort qui s’est déroulé ce jeudi. Pour la saison 2024/2025, un format inédit est introduit : exit les 8 groupes de 4 équipes, place à une poule unique regroupant 36 équipes. Chaque club disputera 8 rencontres jusqu'au 29 janvier. Selon Foot Mercato, chaque formation jouera 4 matchs à domicile et 4 à l'extérieur, rencontrant deux équipes de chaque chapeau : 1, 2, 3 et 4. À noter que deux clubs du même pays ne peuvent pas s'affronter, et une équipe ne peut jouer plus de deux équipes d'un même pays.



La phase de ligue se déroulera du 17 septembre au 29 janvier 2025. Pour cette édition, les 36 équipes seront regroupées dans une seule poule. À l'issue de la saison régulière, les choses se dérouleront comme suit : Les équipes classées de la 1ère à la 8ème place seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale.



Pour celles classées de la 9ème à la 24ème place, elles auront la chance de participer à des barrages, dont les gagnants accéderont également aux huitièmes de finale. En revanche, les équipes situées de la 25ème place jusqu'à la dernière seront définitivement éliminées de toutes les compétitions européennes, sans possibilité de repêchage en Europa League. Enfin, le calendrier des matchs sera dévoilé ce samedi.



Le PSG a reçu un tirage particulièrement difficile. Considéré comme un outsider pour le titre, le champion de France devra lutter contre Manchester City et l’Atlético de Madrid au Parc des Princes, tout en se rendant sur les terrains du Bayern Munich et d’Arsenal. L'objectif sera de terminer parmi les huit premières équipes de la « phase de ligue », ce qui garantirait une place en huitièmes de finale.



Paris SG, Manchester City, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzbourg, Gérone (), Stuttgart ()



AS Monaco, Inter Milan (), FC Barcelone (), Benfica (), Arsenal (), Étoile Rouge Belgrade (), Dinamo Zagreb (), Aston Villa (), Bologne ().



Stade Brestois, Real Madrid (), FC Barcelone (), Leverkusen (), Shakhtar Donetsk (), PSV Eindhoven (), Salzbourg (), Sturm Graz (), Sparta Prague ().



Lille OSC, Real Madrid (), Liverpool (), Juventus Turin (), Atlético de Madrid (), Feyenoord Rotterdam (), Sporting Lisbonne (), Sturm Graz (), Bologne ().



Bayern Munich, PSG (), FC Barcelone (), Benfica (), Shakhtar (), Dinamo Zagreb (), Feyenoord (), Bratislava (), Aston Villa (extérieur).



FC Barcelone, Bayern Munich (), Dortmund (), Atalanta (), Benfica (), Young Boys (), Étoile Rouge Belgrade (), Brest (), Monaco ().



Manchester City, Inter (), PSG (), Bruges (), Juventus (), Feyenoord (), Sporting (), Sparta Prague (), Bratislava (extérieur). -



Real Madrid, Dortmund (), Liverpool (), AC Milan (), Atalanta (), Salzbourg (), Lille (extérieur), Stuttgart (), Brest



Liverpool, Real Madrid (), Leipzig (), Leverkusen (), AC Milan (), Lille (domicile), PSV (), Bologne (), Gérone