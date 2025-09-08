Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire

Le Conseil constitutionnel ivoirien a publié ce jour la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle d’octobre 2025. Une annonce qui marque un tournant majeur dans le paysage politique du pays, puisque deux figures de proue, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été exclues de la course.



L’ancien président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire (PPA-CI), et Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), ne figurent pas sur la liste validée par l'institution.



Cette exclusion crée un choc dans le débat politique ivoirien. Les réactions des partis politiques concernés et de la société civile sont attendues dans les prochaines heures.