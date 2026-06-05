Affaire AEE POWER : le parquet financier saisit la Section de Recherche sur 3 enquêtes escroquerie et détournement

Dans un communiqué signé par le procureur de la République financier, ce 5 juin 2026, le parquet financier annonce l’ouverture de plusieurs procédures. Il s’agit de 3 enquêtes ouvertes dans les affaires, liées à la société AEE POWER.
En effet, rappelle-t-on dans le document « le 17 septembre 2024, la société espagnole AEE POWER EPC SAU a déposé plainte avec constitution de partie civile contre l’administrateur d’AEE Power Sénégal. Les faits visés sont tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives ».
Le deuxième point est relatif à l’enquête de la Dic, le 06 janvier 2025 sur « une fausse quittance de 918.339 800 FCFA » dans un contrat avec l’ASER.
Et pour terminer, « la plainte de Thierno Alassane Sall déposée contre X pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics ».
Toutefois, « la section de recherches de Dakar a été saisie pour une enquête exhaustive et les investigations se poursuivent avec diligence afin de faire toute la lumière sur les faits ».
Dieynaba AGNE
En effet, rappelle-t-on dans le document « le 17 septembre 2024, la société espagnole AEE POWER EPC SAU a déposé plainte avec constitution de partie civile contre l’administrateur d’AEE Power Sénégal. Les faits visés sont tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives ».
Le deuxième point est relatif à l’enquête de la Dic, le 06 janvier 2025 sur « une fausse quittance de 918.339 800 FCFA » dans un contrat avec l’ASER.
Et pour terminer, « la plainte de Thierno Alassane Sall déposée contre X pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics ».
Toutefois, « la section de recherches de Dakar a été saisie pour une enquête exhaustive et les investigations se poursuivent avec diligence afin de faire toute la lumière sur les faits ».
Dieynaba AGNE
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