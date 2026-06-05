Environnement: Sonatel lance son « Mois Vert 2026 » à Rufisque avec 500 arbres plantés

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement célébrée sous le thème « Plantons pour le bien de la planète », le Groupe Sonatel a officiellement lancé, ce jeudi 4 juin 2026 à Rufisque, une nouvelle édition de son programme environnemental dénommé « Mois Vert ». Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale de l’entreprise visant à renforcer son engagement en faveur de la préservation de l’environnement.



La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du Directeur général du Groupe Sonatel, Brelotte Ba, et a été marquée par une importante opération de reboisement. Au total, 500 arbres ont été plantés lors de cette première journée, avec un dispositif de suivi destiné à garantir un taux de survie des plants de 80 %. Selon Sonatel, cette action permettra à terme de séquestrer près de 88 tonnes de CO₂. L’entreprise ambitionne également de porter ce chiffre à 2 000 arbres plantés au Sénégal d’ici la fin de l’année 2026.



L’initiative a mobilisé de nombreux collaborateurs du groupe, leurs familles, ainsi que plusieurs partenaires parmi lesquels Tonton Vert, Sénégal Propre, des jeunes de l’Orange Digital Center et les populations locales de Rufisque.



Cette opération s’inscrit dans l’objectif global de Sonatel de réduire de 45 % ses émissions de CO₂ d’ici 2030, conformément aux engagements validés par l’organisme international Science Based Targets Initiative (SBTi).



Pour Brelotte Ba, le « Mois Vert » va bien au-delà d’une simple campagne de plantation d’arbres . « Le Mois Vert n’est pas seulement une campagne de reboisement, c’est l’expression concrète de notre responsabilité sociétale. En mobilisant nos collaborateurs et nos communautés à Rufisque, nous réaffirmons notre engagement à bâtir un écosystème numérique durable, en parfaite harmonie avec les impératifs climatiques de notre époque », a-t-il déclaré.



Le Groupe Sonatel a également rappelé plusieurs résultats enregistrés ces dernières années dans le cadre de sa politique environnementale : près de 80 000 équipements reconditionnés en cinq ans, plus de 268 tonnes de déchets recyclés, plus de 121 000 foyers alimentés grâce aux solutions Orange Énergies, ainsi que 322 000 arbres plantés sur la même période.



À travers cette nouvelle édition du « Mois Vert », Sonatel entend poursuivre ses actions en faveur de la transition écologique tout en contribuant à la réduction de la fracture numérique et au développement durable des écosystèmes africains.

