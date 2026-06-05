Pastef-Sanctions : Aldiouma Sow écarté des groupes du Conseil national et du Bureau politique

La tension continue de monter au sein de Pastef. Moins de 48 heures après ses déclarations critiques à l’encontre de la direction du parti, Aldiouma Sow, ministre conseiller et membre de Pastef, affirme avoir été retiré des groupes de discussion du Conseil national et du Bureau politique national.



Selon ses propres déclarations, la mesure aurait été prise par le secrétaire général provisoire du parti, Ayib Daffé, quelques heures seulement après une nouvelle sortie de l’intéressé visant le député Guy Marius Sagna.



Dans une publication sur sa page Facebook, Aldiouma Sow a dénoncé une décision qu’il considère comme une sanction prise en dehors de toute procédure disciplinaire formelle.« Monsieur Ayib Daffé, Secrétaire général provisoire de Pastef, vient de me retirer du groupe WhatsApp du Conseil national, ainsi que du groupe Telegram du Bureau politique national du parti. Pourtant, aucune mesure disciplinaire formelle ne m'a été préalablement notifiée en ce sens », a-t-il écrit.



Le ministre conseiller estime que cette décision est liée à ses prises de position récentes en faveur d’un débat interne au sein du parti. « Mon seul tort est manifestement d'avoir défendu la vérité, le retour de la démocratie interne au sein de notre formation politique et de m'être érigé contre le messianisme qui la prend en otage. Le combat continue… », a-t-il conclu.

