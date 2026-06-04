Tivaouane : Sonatel modernise numériquement la Grande Mosquée et forme 100 femmes à l’entrepreneuriat et à l’IA

La Fondation Sonatel, en partenariat avec l’association Jama-Atoun-Assouniya, a procédé ce jeudi 4 juin 2026 à la réception officielle des travaux de modernisation numérique de la Grande Mosquée de Tivaouane ainsi que des lieux de culte environnants. La cérémonie s’est tenue en présence des autorités religieuses et administratives de la cité religieuse, ainsi que de la Directrice de la Communication et des Relations Extérieures de Sonatel, Awa Niang.



Ce projet, financé par la Fondation Sonatel, vise à doter la Grande Mosquée d’une connectivité complète intégrant la téléphonie, l’internet, le Wi-Fi et les équipements associés. Cette infrastructure numérique permettra de renforcer le rayonnement spirituel de Tivaouane, tout en améliorant l’organisation et la sécurité des grands rassemblements religieux, notamment à l’approche du prochain Mawloud prévu au mois d’août.



En marge de cette cérémonie, Sonatel a également lancé, à travers Orange Digital Center, un programme de formation destiné à 100 femmes de Tivaouane. Cette initiative porte sur l’entrepreneuriat et l’intelligence artificielle, avec l’ambition de renforcer les compétences numériques et l’autonomisation économique des bénéficiaires.



Représentant le Directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, Awa Niang a souligné l’importance stratégique de la connectivité dans le développement des communautés.



« Pour Sonatel, la connectivité n’est pas seulement une technologie ; c’est un outil de transmission du savoir, de rapprochement des personnes et de création d’opportunités », a-t-elle déclaré.



Elle était accompagnée d’Alimatou Mbaye, Directrice des ventes, et d’Abdou Lahat Ngom, Directeur des entreprises.



À travers cette initiative, la Fondation Sonatel réaffirme son engagement en faveur de la citoyenneté numérique et du développement territorial. L’entreprise entend ainsi contribuer à rendre les services numériques accessibles là où ils jouent un rôle essentiel dans le renforcement du lien social, de la vie collective et du développement socio-économique du Sénégal.

