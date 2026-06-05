Aïda Mbodj dissout And Saxal Liguey dans Pastef: Une nouvelle page avec Ousmane Sonko

Aïda Mbodj a franchi le pas. L’ancienne présidente d’And Saxal Liguey a officiellement fondu son parti dans Pastef, scellant ainsi son ralliement au mouvement d’Ousmane Sonko. La cérémonie de fusion, qui marque la disparition d’And Saxal Liguey en tant que formation politique autonome, s’est tenue en présence des militants des deux entités.







Arborant le bracelet de Pastef au poignet, Aïda Mbodj n’a pas manqué de donner le ton de ce nouveau chapitre politique. « Un compagnonnage sincère, dans la douleur comme dans les bons moments », a-t-elle lancé, appelant à une cohésion sans faille au sein du parti désormais unifié.







Un ralliement qui illustre le mouvement de fond qui porte plusieurs formations de l’opposition ou de la société civile à se fondre dans Pastef, devenu depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence le parti pivot de l’échiquier politique sénégalais. Pour Aïda Mbodj, figure connue de la scène politique nationale, c’est un tournant majeur : celui d’une militante qui choisit de troquer son étiquette propre contre la bannière commune.

