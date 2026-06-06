"Aveux signés, datés et envoyés" / 37 milliards décaissés, 1 715 villages toujours dans le noir : Bachir Fofana et le livre qui met l’État sénégalais face à ses responsabilités

« Ce livre ne cherche ni à pointer du doigt ni à nourrir la polémique, déclare l’auteur. Il répond à un besoin de vérité, de transparence et de cohérence. Quand 37 milliards de francs CFA disparaissent sans exécution visible, la question n’est pas politique : elle est républicaine, citoyenne et éthique. Les citoyens ont droit à la lumière, au sens propre comme au sens figuré », estime l’auteur.



Bachir Fofana est chroniqueur au journal Le Quotidien et intervenant régulier sur plusieurs plateaux télévisés, dont Ndoumbélane sur SenTv. Ancien responsable de communication dans une agence du secteur énergétique, il combine une expertise technique du secteur à un sens journalistique de l’investigation, ce qui confère à cet ouvrage une profondeur rare sur ces questions de gouvernance et de gestion publique.



À noter que "Aveux signés, datés et envoyés" sera disponible à partir du 12 juin 2026 dans les librairies L’Harmattan, Clairafrique et 4 Vents.

Le journaliste et analyste politique Bachir Fofana publiera, le 12 juin 2026, un ouvrage d’investigation qui promet de faire date dans le paysage éditorial sénégalais. Intitulé "Aveux signés, datés et envoyés", le livre revient sur un marché d’électrification rurale de 92 milliards de francs CFA, dont 37 milliards auraient été décaissés pour un résultat quasi nul : 25 villages électrifiés à la date du 19 décembre 2025, sur 1 740 initialement prévus.Loin du pamphlet politique ou du récit à charge, l’ouvrage publié aux Éditions Le Quotidien, se fonde exclusivement sur des documents administratifs, des courriers officiels, des décisions de justice et d’organes de régulation, ainsi que des déclarations publiques vérifiables. Une démarche méthodologique que l’auteur revendique comme le socle de toute sa démarche : apporter des preuves, pas des polémiques.Ce que révèle l’enquête dans le cadre de cette affaire ASER - AEE POWER EPC - AEE POWER SÉNÉGAL est préoccupant à plusieurs égards selon l’auteur. Des garanties financières auraient été émises en violation des articles du Code CIMA. Un décaissement massif aurait eu lieu sans contreparties matérielles proportionnelles. Des incohérences profondes auraient marqué la communication au sommet de l’État, pendant que les responsabilités se diluaient entre ministères, agences, régulateurs et bailleurs de fonds. Résultat : une rupture de confiance avec les partenaires financiers internationaux et des centaines de villages qui attendent toujours l’électricité.Mais "Aveux signés, datés et envoyés" ne s’arrête pas au constat du scandale. Il ambitionne d’en décortiquer les ressorts systémiques pour voir comment les procédures administratives peuvent devenir des écrans, comment les responsabilités peuvent se diluer dans le maquis institutionnel, et comment la communication officielle peut finir par masquer la réalité plutôt que de l’éclairer. En ce sens, l’ouvrage se veut une radiographie lucide des failles de la gouvernance publique, bien au-delà du dossier qui en constitue le prétexte.