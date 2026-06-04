Passation de service au MEFP / Cheikh Diba fixe le cap : « La finalité de l’action économique ne se résume pas à la gestion des chiffres…mais de répondre aux attentes des citoyens »

En marge de la cérémonie de passation de service ce jeudi dans les locaux du ministère de l’économie, Cheikh Diba a officiellement pris la tête du nouveau département de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP). Ce, après le passage de témoin par son prédécesseur, Abdourahmane Sarr qui dirigeait jusqu’ici le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC).







Nommé dans le cadre du remaniement gouvernemental ayant porté Ahmadou Al Aminou Lo à la Primature, Cheikh Diba hérite d’un portefeuille élargi, fruit de la fusion des anciens ministères des Finances et du Budget d’une part, et de l’Économie, du Plan et de la Coopération d’autre part. Une configuration qu’il a présentée comme l’expression d’une volonté politique claire : doter le Sénégal d’un outil de pilotage économique plus intégré et plus cohérent. « Cette nouvelle configuration ministérielle incarne une vision », a déclaré le ministre, précisant qu’elle devait permettre à l’État d’articuler au sein d’un même ensemble stratégique la réflexion économique, la mobilisation des ressources, la planification du développement et la coopération internationale.







Saluant le travail de son prédécesseur, Cheikh Diba a rendu hommage à Abdourahmane Sarr pour sa contribution au renouveau des partenariats du Sénégal et au renforcement des relations avec les partenaires techniques et financiers du pays. Il a également félicité Bassirou Sarr et Alé Nar Diop, respectivement nommés ministres en charge du Budget et de l’Économie, du Plan et de la Coopération au sein du nouvel attelage gouvernemental.







S’adressant aux agents des deux ex-départements désormais réunis sous une même bannière, le nouveau ministre a appelé à la cohésion et à la continuité de l’action publique, invoquant « un esprit d’équipe, de responsabilité et de loyauté ».







En définitive, Cheikh Diba a rappelé ce qu’il considère comme la boussole de toute politique économique : non pas la maîtrise des indicateurs, mais l’amélioration tangible des conditions de vie des Sénégalais. « Au bout de chaque budget, de chaque projet financé, de chaque partenariat conclu, il y a un citoyen, une famille, une entreprise, un territoire qui attend des résultats », a-t-il lancé à ses équipes.

