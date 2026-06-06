Sonko face à la presse : l’art de se poser en victime quand on tient les rênes ( Par Papis TRAORE)

Il y a deux ans, ils partageaient une cellule et un slogan : « Diomaye moy Sonko ». Ce mardi 2 juin 2026, Ousmane Sonko se tenait seul face aux caméras, devant l’École de police de Dakar, pour raconter comment le président l’avait écarté du gouvernement. La boucle est bouclée, la rupture officielle. Mais derrière la mise en scène soigneusement orchestrée, c’est tout un système rhétorique qu’il convient d’examiner avec la lucidité que requiert l’heure.

I. La victime qui avait chargé l’arme elle-même

II. Un acte de campagne déguisé en déclaration institutionnelle

III. L’intimidation du nouveau Premier ministre : qui gouverne vraiment ?

IV. La « stabilité » comme levier de pression permanente

V. Le bilan de la Primature, grand absent

Conclusion — Le temps des comptes





Papis TRAORE

Citoyen

La conférence de presse du 2 juin 2026, première prise de parole depuis son limogeage de la Primature, révèle les contradictions d’un stratège qui use du registre de la douleur pour masquer une manœuvre politique parfaitement calculée.Dakar, 4 juin 2026La première contradiction de cette conférence de presse est contenue dans les mots même de Sonko. Celui qui se présente comme un homme écarté sans préavis a lui-même révélé, lors de cette même allocution, que deux rencontres précédentes avaient déjà porté sur une éventuelle séparation, et qu’il avait même proposé à plusieurs reprises à Bassirou Diomaye Faye de rejoindre la présidence de l’Assemblée nationale — proposition que ce dernier aurait déclinée.Ce détail, glissé comme un aveu entre deux charges contre le chef de l’État, démonte entièrement le récit victimaire. Diomaye Faye a peut-être appuyé sur la détente le 22 mai, mais c’est Sonko qui avait chargé le pistolet. La rupture n’a pas été subie : elle a été. c’est ce gouffre entre la posture et les faits — gouffre que Sonko lui-même a ouvert en s’exprimant.On comprend dès lors la stratégie : en se posant en écarté, il recueille la sympathie des militants sans assumer la responsabilité d’un départ largement prémédité. C’est un classique de la communication politique — mais il appartient à la presse de ne pas en être le relais passif.La forme de cette sortie appelle autant de questions que le fond. Pourquoi tenir cette conférence en face de l’École de police — lieu symboliquement chargé, associé à des antagonismes entre « deux mondes »— plutôt qu’à l’Assemblée nationale dont il préside désormais le perchoir ? Le choix n’est pas anodin. Il s’agit d’une mise en scène soigneusement calibrée pour parler à la rue, au militant, au souvenir de la résistance.Ce que Sonko a livré ce mardi n’était pas la prise de parole d’un président d’Assemblée nationale soucieux de sa nouvelle fonction arbitrale et institutionnelle. C’était, sans ambiguïté,pour 2029 — avec deux ans et demi d’avance. Les diatribes contre Diomaye, les appels au peuple, la posture du « seul contre tous » : tout cela relève du registre électoral, non du registre constitutionnel attendu d’un président de l’Assemblée nationale.Cette confusion des genres n’est pas une maladresse : c’en est le cœur. Sonko n’a jamais distingué son rôle partisan de sa fonction institutionnelle. Mais désormais qu’il occupe la deuxième position de l’État, cette indistinction n’est plus une liberté de militant — elle devient un problème constitutionnel. Sous Macky SALL, nos institutions étaient parmi les plus solides du « monde libre ».L’épisode le plus révélateur de cette conférence est peut-être celui passé le plus inaperçu. En répondant aux déclarations du nouveau Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, Sonko a lancé, sans détour : « Je lui conseille de se limiter aux chiffres. Il se dit technocrate, il n’a qu’à se limiter à la technocratie. »Ces mots méritent d’être pesés. Un Premier ministre est nommé par le président de la République et investi par l’Assemblée nationale. Il est constitutionnellement responsable devant le Parlement — non devant le président de ce Parlement. En adressant de tels avertissements au chef du gouvernement, Sonko sort de son rôle institutionnel pour s’arroger une forme de tutelle informelle sur l’exécutif. C’est, au mieux,; au pire, une tentative d’intimidation qui en dit long sur la conception que Sonko a de sa nouvelle fonction.La presse sénégalaise et internationale se doit d’interroger ce glissement. Un président d’Assemblée qui donne publiquement des consignes de périmètre au gouvernement ne préside pas une chambre délibérante — il exerce une forme de pouvoir parallèle que rien dans le texte constitutionnel ne lui confère.Sonko a tenu à rassurer : Pastef ne déposera pas de motion de censure, même si le parti détient la majorité pour le faire. Il a justifié ce choix par « la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle et économique du Sénégal ». L’intention affichée est louable. Mais l’analyste sérieux y lira autre chose.Ne pas utiliser une arme tout en rappelant ostensiblement qu’on la possède, c’est en faire un. Chaque loi, chaque budget, chaque réforme devra désormais passer par un hémicycle que préside Sonko, et le nouveau gouvernement sait que la menace de la motion est toujours suspendue au-dessus de lui, même si elle n’est pas brandie. La « stabilité » de Sonko n’est donc pas un geste de sagesse : c’est une technique de gouvernance par intimidation diffuse.Le paradoxe est d’ailleurs saisissant : celui qui appelle au « dialogue constructif » pour ne pas « replonger le pays dans la crise » est le même qui, dans la même conférence, a fustigé les « provocations » subies par ses partisans et livré une charge en règle contre le chef de l’État. Ces deux registres ne cohabitent pas : ils se contredisent.Il est une question que Sonko n’a pas posée et qu’il n’aurait certainement pas souhaitée : quel est le bilan de ses deux années à la tête du gouvernement ? La conférence du 2 juin fut une longue charge contre Diomaye Faye, un récit de la trahison, un appel au peuple. Pas un instant de redevabilité.Pourtant, les critiques ne manquent pas. Des voix nombreuses, y compris dans la société civile et parmi d’anciens soutiens, évoquent, l’absence de grandes réformes structurelles visibles, une réponse jugée insuffisante sur le pouvoir d’achat et l’emploi des jeunes — deux promesses cardinales de la « rupture ». Il lui est également reproché d’avoir parfois adopté des pratiques qu’il vilipendait avant d’accéder au pouvoir.Un homme qui quitte le gouvernement sans rendre compte de son passage à la Primature ne témoigne pas d’un sens aigu de la responsabilité démocratique. La conférence de presse du 2 juin aurait pu être l’occasion d’un bilan honnête, fût-il partiel. Elle ne l’a pas été. C’est un choix — et ce choix dit quelque chose.Ousmane Sonko reste, à n’en pas douter, l’acteur politique le plus puissant du Sénégal en ce début d’été 2026. Son parti tient l’Assemblée nationale, il en préside le perchoir, et Bassirou Diomaye Faye gouverne désormais contre sa propre majorité parlementaire — ce qui constitue une faute politique majeure dont il devra répondre. Sur ce point, Sonko n’a pas tort.Mais avoir raison politiquement ne dispense pas d’une exigence de cohérence.La presse sénégalaise a un rôle irremplaçable dans ce moment : celui de ne pas se laisser emporter par la dramaturgie d’un récit victimaire, aussi habilement construit soit-il. Sonko manœuvre — et il le fait avec talent. C’est précisément parce qu’il est talentueux que l’œil critique doit rester ouvert.