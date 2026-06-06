Pastef : Les Congressistes approuvent le texte d’orientation politique en 9 axes pour guider la transformation du Sénégal

Le secrétaire général adjoint de Pastef, Moustapha Njeck Sarré, a soumis ce matin aux congressistes réunis au Centre des expositions de Diamniadio le texte d’orientation politique du parti, un document structuré en neuf parties qui ambitionne de fixer la ligne stratégique de Pastef pour la séquence qui s’ouvre après sa victoire électorale. D’emblée, le document pose une exigence de dépassement. Accéder au pouvoir ne suffit pas, lit-on dans le texte : l’histoire a montré que des victoires politiques peuvent être neutralisées et absorbées lorsque la ligne n’est pas claire et que les forces progressistes ne disposent pas d’une stratégie solide. C’est précisément pour éviter cet écueil que ce texte d’orientation, présenté non comme un programme électoral, mais comme une boussole politique et articule l’action du parti autour de quatre piliers fondamentaux : la souveraineté populaire, la justice sociale, le panafricanisme et la transformation démocratique.







Enraciné dans les traditions africaines et les aspirations populaires contemporaines, le document affirme une double rupture : avec la soumission idéologique néolibérale d’un côté, avec les impasses autoritaires de l’autre. Il plaide pour un État organisé et une démocratie capable de porter une transformation profonde de la société, en plaçant le peuple comme sujet politique central et non comme simple bénéficiaire passif de l’action publique.







La séquence 2021-2024 est présentée comme une trajectoire fondatrice, faite de prise de conscience, de mobilisation et de sacrifice, qui a ouvert une possibilité historique dont l’accomplissement reste à construire. La révolution sénégalaise, telle que la définit le texte, porte une ambition qui est de transformer l’État, de restaurer la souveraineté et de replacer le peuple au centre des décisions. Une mission qui se mesurera non aux intentions, mais aux transformations concrètes produites dans la vie des citoyens, rappelle Njeck Sarré.







Face aux risques de dilution, de fragmentation et de dissolution qui accompagnent l’exercice du pouvoir, le texte assigne au parti trois engagements simultanés : maintenir le lien avec le peuple, affronter les résistances de l’ancien ordre et incarner la rupture dans les actes. «Sans organisation, la transformation se disperse. Sans vision, l’action se perd. Sans cohérence, la confiance disparaît», avertit le document, qui appelle à conduire la transformation jusqu’à son terme sans laisser l’ancien régime se recomposer.







Le texte se conclut sur une exigence que Moustapha Njeck Sarré a présentée comme le fil conducteur de toute la démarche : le patriotisme, entendu non comme posture, mais comme engagement concret envers le pays, ses ressources et son peuple. Le lien vivant entre le peuple, le parti et les institutions est posé comme la condition essentielle de la réussite de la transformation souverainiste que le Sénégal appelle de ses vœux.

