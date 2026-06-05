Sommet de l’Africanité à Rabat : Macky Sall distingué pour son engagement en faveur de la paix et de la femme africaine

L’ancien Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a été honoré à Rabat lors de la 5ᵉ édition du Sommet de l’Africanité. Il a reçu le Trophée de l’Africanité de la Paix, décerné par la Fondation Trophée de l’Africanité en marge de cette rencontre continentale organisée autour du thème « Leadership féminin en Afrique ».
Cette distinction salue l’engagement de l’ancien chef d’État en faveur du dialogue entre les peuples, de la stabilité politique et du développement durable du continent. Elle vient également reconnaître les politiques mises en œuvre sous son leadership pour l’autonomisation des femmes, leur accès à l’éducation, au financement, à l’entrepreneuriat et aux postes de responsabilité.
Ne pouvant assister personnellement à la cérémonie, Macky Sall y était représenté par son Conseiller diplomatique et Administrateur de la Fondation Macky Sall, Oumar Demba Ba, qui a reçu le trophée en son nom.
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