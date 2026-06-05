Passation de service au ministère des Forces armées : Général Birame Diop met en avant son bilan, Yankhoba Diémé promet de renforcer l’action sociale

Le ministre sortant des Forces armées, le Général Birame Diop, a officiellement passé le témoin ce jeudi 4 juin à son successeur, Yankhoba Diémé, lors de la traditionnelle cérémonie de passation de service, en présence du vice-amiral d'Escadre, Chef d'Etat Major Général des Armées, Oumar Wade, du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire, le Général de Division Martin Faye, de personnels civils et militaires des Forces Armées.



À cette occasion, le Général Birame Diop est revenu sur les principales réalisations enregistrées durant son passage à la tête du département des Forces armées, mettant notamment en avant les avancées réalisées dans plusieurs domaines stratégiques.



« Nous avons pu jouer un rôle important dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans le domaine du renforcement de l’économie familiale, du capital humain, de la formation organisée de manière régulière et dans celui de la gouvernance de la sécurité et de la citoyenneté », a-t-il déclaré.



Le ministre sortant a également insisté sur les efforts engagés en faveur de la souveraineté militaire du Sénégal à travers le développement d'une industrie nationale de défense.



« Nous avons, en tant qu’équipe, travaillé à la mise en place graduelle d’une industrie de défense du Sénégal avec la loi sur la base industrielle et technologique de défense qui sera très prochainement examinée. Son adoption permettra au Sénégal de mettre en place, de manière maîtrisée, une véritable industrie de défense », a-t-il souligné.



Prenant la parole à son tour, le nouveau ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a salué le travail accompli par son prédécesseur avant d'afficher sa volonté de poursuivre et d'amplifier les initiatives déjà engagées.



Selon lui, l'objectif demeure la consolidation du concept de « Nation-Armée » à travers une implication accrue des Forces armées dans plusieurs secteurs de développement.



« Nous devons amplifier cela parce qu’au bout, comme je l’ai dit, les résultats devront permettre d’aboutir à une véritable Nation-Armée, dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, de l’éducation à travers un civisme renforcé, mais également dans le domaine de la santé », a affirmé le nouveau ministre.



Yankhoba Diémé a également accordé une place importante à la dimension sociale de son action, en mettant l’accent sur le bien-être des militaires et de leurs familles.



« Nous nous occuperons de ceux qui sont en service, mais également de ceux qui ont terminé leur service. Nous devons poursuivre les actions sociales en faveur des familles, car un soldat engagé sur un théâtre d’opérations pense à son drapeau et à sa nation, mais ne peut jamais s’empêcher de penser à sa famille », a-t-il déclaré.



Pour le nouveau ministre, l’amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs proches constitue un levier essentiel pour renforcer le moral des troupes et l’efficacité opérationnelle de l’armée.

