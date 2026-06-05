Passation de service au ministère des sports : Djirèye Clotilde Coly prend les commandes et annonce une rupture axée sur les resultats

Une nouvelle page s’ouvre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Lors de la cérémonie officielle de passation de service tenue ce jeudi à la Cité Keur Gorgui, Madame Djirèye Clotilde Coly a pris fonction avec un discours empreint de détermination, de gratitude et d’ambition pour la jeunesse sénégalaise.







Face aux autorités, aux agents du ministère, aux fédérations sportives et aux organisations de jeunesse, la nouvelle ministre a d’abord rendu hommage au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre Al Aminou Lô, pour la confiance placée en sa personne. Elle a également salué le travail accompli par son prédécesseur, Khady Diène Gaye, affirmant son intention de poursuivre les initiatives porteuses déjà engagées.







Au cœur de son intervention, la jeunesse sénégalaise a été présentée comme la principale richesse du pays. Formation, emploi, entrepreneuriat, mais aussi civisme, discipline et patriotisme constitueront les piliers de son action. « Transformer le potentiel de la jeunesse en levier de développement économique et social » apparaît comme l’un des principaux défis de son magistère.







Sur le volet sportif, Djirèye Clotilde Coly a félicité l’équipe nationale U17, récemment sacrée championne d’Afrique, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à améliorer les conditions de performance des athlètes. Infrastructures modernes, accompagnement des talents, promotion de la lutte traditionnelle et préparation des grandes échéances internationales, notamment la Coupe du monde et les Jeux olympiques de la jeunesse, figurent parmi ses priorités immédiates.







Concluant son discours sur un appel à la mobilisation générale, la nouvelle ministre a exhorté les jeunes à devenir les acteurs de leur propre destin et a invité les agents du ministère à s’engager pleinement dans la réalisation des objectifs fixés. « Vive la jeunesse, vive le sport, vive le Sénégal », a-a-t-elle lancé, annonçant ainsi le ton d’un mandat placé sous le signe de l’action, de la transparence et de la culture du résultat.

