L’héritage Wade à l’épreuve de l’absence : Karim, prend-il le PDS en otage ?

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) traverse une crise silencieuse, mais profonde. Longtemps pilier de l’opposition sénégalaise, la formation du « Pape du Sopi » semble aujourd’hui engluée dans une léthargie dont elle peine à sortir. Et au cœur de cette paralysie, une question s’impose avec une acuité croissante : Karim Wade, exilé depuis des années entre Doha et Paris, prend-il en otage le destin du parti que son père a bâti pierre par pierre ?







La gestion à distance du fils Wade est de plus en plus décriée au sein même des rangs libéraux. Des voix, longtemps tues par respect filial et discipline militante, s’élèvent désormais pour dénoncer une direction fantôme qui décide sans être là, qui tranche sans mesurer les réalités du terrain. Le PDS se retrouve ainsi dans une situation paradoxale mettant en évidence un parti structuré, avec une implantation nationale réelle et une base militante historique, mais incapable de peser sur l’actualité faute d’un leadership incarné et visible. Lors des dernières élections législatives, la formation libérale a affiché des résultats en deçà de son potentiel historique avec comme illustration cruelle du coût de cette hibernation imposée ou voulue. Car le terrain politique sénégalais ne se gère pas depuis une résidence dorée à l’étranger. Il se conquiert au contact des populations, dans les réunions de quartier, les tournées nationales, les joutes oratoires de l’Assemblée nationale.



Or Karim Wade, absent depuis des années du sol sénégalais, n’a ni participé aux campagnes électorales récentes, ni pris part aux grandes mobilisations de l’opposition, laissant ses lieutenants gérer tant bien que mal une boutique dont le patron ne se signale guère. Cette absence a un nom dans le vocabulaire politique : un vide. Et dans la politique sénégalaise, les vides se comblent vite, souvent par d’autres.







Mais qu’est-ce qui retient donc Karim Wade loin du Sénégal ? La question mérite d’être posée sans ambiguïté. L’exil du fils Wade n’est pas celui d’un homme en rupture avec son pays par choix de vie. Il est d’abord le produit d’une condamnation judiciaire, celle prononcée en 2015 par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) pour enrichissement illicite, assortie d’une peine de six ans de prison et d’une amende colossale, dont les effets juridiques n’ont jamais été formellement levés. Gracié en 2016 par le président Macky Sall dans le cadre d’une médiation qatarie, Karim Wade a certes recouvré la liberté, mais dans des conditions qui n’ont pas effacé les obstacles à un retour serein sur la scène politique nationale. Depuis l’avènement du régime Diomaye-Sonko, aucun signal clair pour lui ouvrir une voie de retour sans risque judiciaire. Dans ce contexte, son attentisme pourrait s’expliquer autant par le calcul politique que par la prudence juridique.







Les indiscrétions se multiplient pourtant sur un possible retour au bercail. Des proches du parti évoquent cette hypothèse avec une insistance nouvelle, comme si la pression interne avait fini par franchir un seuil. Mais ces rumeurs ont déjà circulé par le passé, sans jamais se concrétiser. Combien de fois a-t-on annoncé le retour imminent de Karim Wade, avant que le silence ne retombe ? Cette mécanique de l’espoir déçu finit par éroder la crédibilité du parti auprès de ses propres militants, qui ne savent plus à quel agenda se fier.







Pourtant, Abdoulaye Wade, qui vient de célébrer son centième anniversaire dans une relative discrétion, nourrit toujours ce rêve tenace de voir son héritage politique préservé et sa famille politique debout. Le « Pape du Sopi », celui qui a porté l’alternance historique de 2000 après des décennies de combat, mérite que son legs soit défendu avec vigueur et présence. Or dans un paysage dominé par Pastef et ses nouveaux équilibres, dans un contexte où l’opposition cherche encore sa cohérence, le PDS dispose d’un capital symbolique intact mais sous-exploité avec une histoire et une légitimité qui s’use à vitesse accélérée quand personne n’est là pour l’incarner.







La question n’est donc plus de savoir si Karim Wade a des ambitions politiques. Il en a, manifestement. La vraie question est de savoir s’il est prêt à en assumer le prix. En d’autres termes, un retour effectif, une présence physique, une exposition aux risques du jeu politique local y compris judiciaires. Car, faut-il le préciser, le PDS ne peut pas indéfiniment payer le prix de l’hésitation de son héritier désigné. Un parti politique n’est pas une succession notariale. Il se gagne dans la rue, dans les urnes, dans le débat public. Et pour cela, il faut être là...

