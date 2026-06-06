Congrès de Pastef : Aldiouma Sow dénonce un « déni de démocratie interne » et appelle au report du scrutin

À la veille du congrès prévu ce samedi 6 juin à Diamniadio, un membre de Pastef a élevé la voix contre l’organisation du scrutin interne. Dans un message adressé aux délégués et daté du 5 juin 2026, Aldiouma Sow, se réclamant de « Pastef-Les Patriotes », accuse la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) d’avoir violé le règlement intérieur du mouvement et appelle solennellement au report du vote.







Aldiouma Sow regrette entre autres, la concentration en une seule journée du premier tour et le traitement des contentieux et du second tour. Une organisation qu’il juge incompatible avec l’Article 27 du Règlement Intérieur, lequel impose un délai d’urgence d’une semaine pour l’instruction des recours, et avec l’Article 17, qui exige un temps de débat à la base avant tout scrutin. Il dénonce également le non-respect du délai de 14 jours entre la publication des listes de candidats et le vote, prévu à l’Article 17.







Pour Aldiouma Sow, la HARP a ainsi « acté un véritable déni de démocratie interne » en couvrant ce qu’il considère comme une illégalité et en ouvrant la voie à « un simulacre de scrutin électoral ». Il va plus loin, parlant d’« assassinat programmé du pluralisme et de l’égalité des chances entre candidats », en référence à l’Article 29 des statuts du parti.







S’adressant aux délégués, il les exhorte à ne pas se comporter en « instruments de validation mécanique » et les invite à exiger dès l’ouverture des travaux, la suspension de l’ordre du jour électoral, de refuser de participer à des scrutins « bâclés » et de faire entendre la voix de la base. « Le Congrès appartient aux militants, pas à ceux qui s’affranchissent des lois pour s’imposer », a-t-il servi.

