Fusion dans Pastef: Ousmane Sonko appelle à l’ouverture et au renforcement structurel du parti

À l’occasion de la fusion de plusieurs partis au sein de Pastef, Ousmane Sonko a tenu à rendre hommage aux militants de base du parti, saluant leur engagement et leur conception de la politique comme « un sacerdoce au service des populations ». Le président de l’Assemblée nationale a rappelé qu’il est lui-même à l’origine du nom Pastef, voulu comme un cadre de transmission de valeurs et d’éducation politique, fondé sur le principe du « don de soi pour la patrie ». Une philosophie qui, selon lui, explique l’adhésion massive des jeunes, de la diaspora et de diverses catégories socioprofessionnelles au projet du parti.





Mais en dehors des satisfecit, Ousmane Sonko a fait un avertissement à ses militants : « l’une des plus grandes erreurs, c’est de penser que nous sommes majoritaires dans ce pays et qu’il n’est pas nécessaire de s’ouvrir », a-t-il déclaré tout en rappelant que la politique demeure avant tout une compétition.



Il a plaidé pour la construction d’un véritable appareil politique solide et durable, capable de résister à l’épreuve du temps, tout en insistant sur la nécessité d’un leadership pluriel. « Le leadership est important, mais il doit être pluriel », a-t-il affirmé, appelant le parti à se donner les moyens institutionnels de sa pérennité.