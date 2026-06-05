Justice : Le bracelet électronique de Badara Gadiaga retiré

Le chroniqueur de la TFM Badara Gadiaga vient de franchir une nouvelle étape vers le recouvrement de sa pleine liberté : le bracelet électronique qui lui avait été imposé dans le cadre de sa mise en liberté provisoire vient d’être retiré, rapporte E-media.







Pour rappel, le doyen des juges du Tribunal de Dakar avait ordonné, le 10 novembre 2025, la mise en liberté provisoire de Badara Gadiaga avec port de bracelet électronique, en contradiction avec l’avis défavorable du parquet. Le chroniqueur était poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, propos contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République.

