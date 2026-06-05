Abdoulaye Wade à 100 ans : un siècle de combat, une vie au service du Sénégal (Boubacar Ly)


Abdoulaye Wade à 100 ans : un siècle de combat, une vie au service du Sénégal (Boubacar Ly)
Le centenaire de Abdoulaye Wade dépasse le simple cadre d'un anniversaire. Il constitue un événement national, un rendez-vous avec l'histoire et une occasion rare de mesurer l'empreinte qu'un homme peut laisser sur le destin d'un peuple. Peu de dirigeants africains auront traversé un siècle entier tout en demeurant, jusqu'à aujourd'hui, une référence incontournable du débat public. À cent ans, Abdoulaye Wade n'est plus seulement un ancien président de la République ; il est devenu une figure patrimoniale de la démocratie sénégalaise et africaine.
 
L'homme qui a rendu l'alternance possible
 
Pendant près de quatre décennies, Wade a incarné l'opposition démocratique face à un système politique que beaucoup considéraient alors comme imprenable. Son parcours est celui de la persévérance. Battu à plusieurs reprises dans les urnes, souvent marginalisé, parfois contesté, il refuse pourtant d'abandonner son combat. Cette obstination politique aboutira à l'événement fondateur du 19 mars 2000. Pour la première fois depuis l'indépendance, le Sénégal connaît une alternance démocratique pacifique. Ce jour-là, Wade ne gagne pas seulement une élection ; il ouvre une nouvelle page de l'histoire politique nationale. L'alternance devient alors une réalité tangible et non plus une simple aspiration.
 
Le bâtisseur d'une ambition nationale
 
L'œuvre du Président Wade ne peut être analysée uniquement sous le prisme politique. Son passage à la tête de l'État s'inscrit également dans une logique de transformation économique et infrastructurelle. Autoroutes, échangeurs, universités, nouvelles infrastructures urbaines, électrification, programmes de modernisation : son action s'inscrivait dans une vision volontariste du développement. Certains projets furent débattus, d'autres critiqués, mais tous traduisaient une conviction forte : le Sénégal devait se projeter dans le XXIᵉ siècle avec ambition. À bien des égards, les grands programmes de transformation économique lancés par ses successeurs trouvent leurs racines dans cette volonté de rupture portée durant les années 2000.
 
Un visionnaire panafricain
 
Abdoulaye Wade fut également un acteur majeur du débat africain. Bien avant que les notions d'émergence, de souveraineté économique ou d'intégration continentale ne deviennent centrales, il plaidait déjà pour une Afrique capable de maîtriser son destin. Son engagement pour les infrastructures régionales, son plaidoyer pour une meilleure gouvernance mondiale et sa volonté de renforcer la voix de l'Afrique dans les affaires internationales ont marqué son action diplomatique. Il appartenait à cette génération de dirigeants convaincus que l'Afrique devait cesser d'être un simple terrain d'influence pour devenir une puissance d'initiative.
 
Le temps long comme leçon politique
 
À l'heure où les carrières politiques se construisent parfois au rythme des réseaux sociaux et de l'immédiateté médiatique, le parcours de Wade rappelle une vérité essentielle : les grandes conquêtes politiques exigent du temps. Son histoire enseigne la patience stratégique. Elle démontre que l'endurance peut être une forme de puissance. Elle rappelle surtout qu'une vision politique ne se mesure pas uniquement à la durée d'un mandat mais à sa capacité à transformer durablement les institutions et les imaginaires.
 
Un héritage qui appartient à tous les Sénégalais
 
L'histoire retiendra naturellement les débats, les controverses et les critiques qui accompagnent toute longue carrière politique.
 
Mais elle retiendra également l'essentiel.
 
Abdoulaye Wade a contribué à ancrer la démocratie dans la culture politique sénégalaise.
 
Il a permis la première alternance pacifique du pays.
 
Il a porté une ambition de modernisation économique.
 
Il a donné au Sénégal une visibilité internationale renforcée.
 
À cent ans, son héritage dépasse désormais les frontières partisanes.
 
Il appartient à la mémoire collective de la Nation.
 
Un siècle d'histoire sénégalaise
 
Le centenaire d'Abdoulaye Wade nous rappelle qu'il existe des hommes dont le parcours finit par se confondre avec celui de leur pays. Né sous la colonisation, acteur de l'indépendance, opposant historique, artisan de l'alternance, président de la République puis figure tutélaire de la vie publique, il aura traversé toutes les grandes séquences de l'histoire contemporaine du Sénégal. En célébrant ses cent ans, le Sénégal rend hommage à une trajectoire exceptionnelle. Au-delà des sensibilités politiques, c'est une page majeure de l'histoire nationale qui est honorée.
 
Cent ans après sa naissance, Abdoulaye Wade demeure l'une des figures les plus marquantes de la République. Son héritage continuera d'alimenter la réflexion des générations futures sur la démocratie, le leadership et l'ambition nationale.
 
 
Par Boubacar LY, Consultant en Intelligence Économique & Management Stratégique
Doctorant DBA – Eklore School of Management / ESC Pau Business School.
Autres articles
Vendredi 5 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« L’homme derrière le président » (Par Babacar Diagne)

« L’homme derrière le président » (Par Babacar Diagne) - 05/06/2026

Passation de service au ministère des Forces armées : Général Birame Diop met en avant son bilan, Yankhoba Diémé promet de renforcer l’action sociale

Passation de service au ministère des Forces armées : Général Birame Diop met en avant son bilan, Yankhoba Diémé promet de renforcer l’action sociale - 05/06/2026

Passation de service au ministère des sports : Djirèye Clotilde Coly prend les commandes et annonce une rupture axée sur les resultats

Passation de service au ministère des sports : Djirèye Clotilde Coly prend les commandes et annonce une rupture axée sur les resultats - 05/06/2026

9 mois au ministère de l'environnement et de la Transition Écologique :

9 mois au ministère de l'environnement et de la Transition Écologique : " Mon cabinet n'a jamais reçu de salaires"(Abdourahmane Diouf, ministre) - 05/06/2026

Premières Assises de la médiation financière au Sénégal : 7 milliards FCFA récupérés, 5 000 dossiers traités

Premières Assises de la médiation financière au Sénégal : 7 milliards FCFA récupérés, 5 000 dossiers traités - 05/06/2026

Cri du cœur pour le Sénégal : J’ai mal pour mon pays ( Par Mme Khardiata LÔ NDIAYE )

Cri du cœur pour le Sénégal : J’ai mal pour mon pays ( Par Mme Khardiata LÔ NDIAYE ) - 05/06/2026

L’héritage Wade à l’épreuve de l’absence : Karim, prend-il le PDS en otage ?

L’héritage Wade à l’épreuve de l’absence : Karim, prend-il le PDS en otage ? - 04/06/2026

Passation de service au MEFP / Cheikh Diba fixe le cap : « La finalité de l’action économique ne se résume pas à la gestion des chiffres…mais de répondre aux attentes des citoyens »

Passation de service au MEFP / Cheikh Diba fixe le cap : « La finalité de l’action économique ne se résume pas à la gestion des chiffres…mais de répondre aux attentes des citoyens » - 04/06/2026

Abdourahmane Sarr passant le témoin à Cheikh Diba : « J’ai servi selon mes convictions…mais les politiques publiques ne doivent pas être réinventées à chaque changement d’équipe »

Abdourahmane Sarr passant le témoin à Cheikh Diba : « J’ai servi selon mes convictions…mais les politiques publiques ne doivent pas être réinventées à chaque changement d’équipe » - 04/06/2026

Démissions en fanfare sur Facebook : Le rappel à l’ordre juridique qui embarrasse les ex-conseillers

Démissions en fanfare sur Facebook : Le rappel à l’ordre juridique qui embarrasse les ex-conseillers - 04/06/2026

Tivaouane : Sonatel modernise numériquement la Grande Mosquée et forme 100 femmes à l’entrepreneuriat et à l’IA

Tivaouane : Sonatel modernise numériquement la Grande Mosquée et forme 100 femmes à l’entrepreneuriat et à l’IA - 04/06/2026

Zelensky peut venir

Zelensky peut venir "à tout moment" rencontrer Poutine à Moscou, dit le Kremlin (médias d'Etat) - 04/06/2026

Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête dans une lettre ouverte à Poutine

Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête dans une lettre ouverte à Poutine - 04/06/2026

Niger: 49 personnes meurent de soif dans le désert après une panne de camion

Niger: 49 personnes meurent de soif dans le désert après une panne de camion - 04/06/2026

Acte contre nature à Thiès : un homme surpris dans l'enceinte de l'Agora sur un talibé, prend la fuite...

Acte contre nature à Thiès : un homme surpris dans l'enceinte de l'Agora sur un talibé, prend la fuite... - 04/06/2026

Enseignement supérieur : Boubacar Camara prend officiellement les rênes du ministère

Enseignement supérieur : Boubacar Camara prend officiellement les rênes du ministère - 04/06/2026

Formation du nouveau gouvernement : Le maire de Thiomby, Alexandre Ngom, appelle à l'unité et au dépassement pour faire face aux défis de l'heure

Formation du nouveau gouvernement : Le maire de Thiomby, Alexandre Ngom, appelle à l'unité et au dépassement pour faire face aux défis de l'heure - 04/06/2026

Abdoulaye Wade, ou la grandeur d’un destin sénégalais ( Amadou Ba, ancien PM)

Abdoulaye Wade, ou la grandeur d’un destin sénégalais ( Amadou Ba, ancien PM) - 04/06/2026

Hommage à Abdoulaye Wade: Syndiely, sa fille, retrace le centenaire d’un père au service du Sénégal

Hommage à Abdoulaye Wade: Syndiely, sa fille, retrace le centenaire d’un père au service du Sénégal - 04/06/2026

Thiès- problèmes de sécurité et défaut d'éclairage: Plusieurs quartiers enrôlés dans un vaste programme de modernisation et de densification de l'éclairage public...

Thiès- problèmes de sécurité et défaut d'éclairage: Plusieurs quartiers enrôlés dans un vaste programme de modernisation et de densification de l'éclairage public... - 04/06/2026

Performances financières : Ecobank distribue 40 millions USD de dividendes, une première depuis 2022

Performances financières : Ecobank distribue 40 millions USD de dividendes, une première depuis 2022 - 04/06/2026

Nécrologie : Disparition de notre consœur Mame Diarra Dasylva de Sud FM

Nécrologie : Disparition de notre consœur Mame Diarra Dasylva de Sud FM - 04/06/2026

Pastef: Moussa Bala Fofana quitte le navire !

Pastef: Moussa Bala Fofana quitte le navire ! - 04/06/2026

Médiocrité, egos et démocratie en otage: Quand Mbougar Sarr ausculte « le mal du pouvoir » sénégalais

Médiocrité, egos et démocratie en otage: Quand Mbougar Sarr ausculte « le mal du pouvoir » sénégalais - 04/06/2026

Hajj 2026 : Air Sénégal s’explique après l’incident ayant empêché 30 pèlerins d’embarquer à La Mecque

Hajj 2026 : Air Sénégal s’explique après l’incident ayant empêché 30 pèlerins d’embarquer à La Mecque - 03/06/2026

Assemblée nationale : Le FDR exige l’éviction de Ousmane Sonko

Assemblée nationale : Le FDR exige l’éviction de Ousmane Sonko - 03/06/2026

Affaire ASER–AEE POWER EPC : Le Forum du justiciable interpelle le Procureur financier

Affaire ASER–AEE POWER EPC : Le Forum du justiciable interpelle le Procureur financier - 03/06/2026

Primature / Passation de service au SG du Gouvernement : Pape Assane Touré succède à Boubacar Camara

Primature / Passation de service au SG du Gouvernement : Pape Assane Touré succède à Boubacar Camara - 03/06/2026

Dette publique : Aminata Touré prône le reprofilage

Dette publique : Aminata Touré prône le reprofilage - 03/06/2026

Mohammad Fawzi Allymun : « Nous sommes là pour acquérir de l'expérience et renforcer la fraternité avec la Chine »

Mohammad Fawzi Allymun : « Nous sommes là pour acquérir de l'expérience et renforcer la fraternité avec la Chine » - 03/06/2026

RSS Syndication