9 mois au ministère de l'environnement et de la Transition Écologique : " Mon cabinet n'a jamais reçu de salaires"(Abdourahmane Diouf, ministre)

À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de passation de service, le ministre Abdourahmane Diouf, a lâché une information de taille selon laquelle durant les 9 mois qu'il a eu à passer au ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique, son cabinet n'a jamais reçu de salaires. "À l'heure où je vous parle mon cabinet n'a jamais reçu de salaires. Je le dis pour l'histoire, peut-être que c'est notre administration qui est ainsi faite. Je n'ai rien à dire derrière, c'est juste de la paperasse sur paperasse. 9 mois après, nous sommes en train de partir et nous n'avons jamais reçu de salaires", a-t-il informé.

Selon Abdourahmane Diouf, ceux qui pensent que être ministre ou chef de cabinet, a des privilèges, peuvent déchanter. "En tout cas moi, je ne vois pas de privilèges. Ce n'est que des sacrifices!", a-t-il ajouté.

Après avoir remercié les membres de son cabinet, Abdourahmane Diouf les a invités à préparer leurs cartons pour qu'ils aillent ensemble relever de nouveaux défis...