Hommage à El Hadj Mohamed Baroud Sy : Symbole de foi, de fraternité et d’intégration réussie au Sénégal

L’Association Domou Sénégal a appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Feu El Hadj Mohamed Baroud Sy, affectueusement connu sous le nom de « Baye Defal Yalla », survenu à Dakar le mercredi 27 mai 2026. Homme de foi, de discrétion et de générosité, Mohamed Baroud Sy était reconnu pour son engagement constant au service des populations, son profond attachement à la Hadara Tidiane et les valeurs d’humilité, de solidarité et de dévouement qu’il incarnait.



Figure respectée de la communauté sénégalaise et libanaise, il a représenté, par son parcours, un trait d’union entre les identités, les familles, les communautés et les générations. Son nom reste associé à la paix sociale, au dialogue, au service et au vivre ensemble.



Pour Domou Sénégal, rendre hommage à Mohamed Baroud Sy, c’est rappeler la force d’une intégration réussie et la beauté d’un Sénégal capable d’accueillir, d’unir et de transmettre. Son héritage dépasse la mémoire d’un homme : il raconte une manière d’habiter le Sénégal avec fidélité, respect et contribution.

Domou Sénégal adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille biologique et spirituelle, à la communauté tidiane, à la communauté libanaise du Sénégal, à ses proches ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont été touchés par sa vie, son exemple et sa bonté.



Qu’Allah SWT lui accorde Son infinie miséricorde, l’accueille dans Son Paradis Firdaws et apporte paix et réconfort à sa famille, à ses proches et à toute la communauté.