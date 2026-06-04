Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête dans une lettre ouverte à Poutine



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé jeudi une rencontre à son homologue russe Vladimir Poutine dans une lettre ouverte, suggérant également un "cessez-le-feu complet" le temps de négocier pour mettre fin à la guerre.



"L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre", a écrit M. Zelensky dans cette lettre adressée "au président de la Fédération russe", Vladimir Poutine.



"Je propose de décider d'une date claire pour cette rencontre", a-t-il écrit.



M. Zelensky a ajouté que l'Ukraine était "prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations", auxquelles il estime que l'Europe et les Etats-Unis doivent participer.



Kiev a fait à plusieurs reprise la proposition d'un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations. Mais Moscou rejette cette idée, arguant que cela permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer.



"La ligne de front d'aujourd'hui est la ligne d'où doit commencer la diplomatie", a également écrit le président ukrainien, qui s'est rarement adressé directement à son homologue russe, mais a déjà proposé une rencontre.



Vladimir Poutine a déjà qu'il ne serait prêt à une rencontre avec M. Zelensky qu'une fois qu'un accord de paix aurait été finalisé.



Le président russe, qui finissait une rencontre avec la presse étrangère à Saint-Pétersbourg au moment de la publication de la lettre, n'a pas réagi dans l'immédiat.