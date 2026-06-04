Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête dans une lettre ouverte à Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé jeudi une rencontre à son homologue russe Vladimir Poutine dans une lettre ouverte, suggérant également un "cessez-le-feu complet" le temps de négocier pour mettre fin à la guerre.
"L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre", a écrit M. Zelensky dans cette lettre adressée "au président de la Fédération russe", Vladimir Poutine.
"Je propose de décider d'une date claire pour cette rencontre", a-t-il écrit.
M. Zelensky a ajouté que l'Ukraine était "prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations", auxquelles il estime que l'Europe et les Etats-Unis doivent participer.
Kiev a fait à plusieurs reprise la proposition d'un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations. Mais Moscou rejette cette idée, arguant que cela permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer.
"La ligne de front d'aujourd'hui est la ligne d'où doit commencer la diplomatie", a également écrit le président ukrainien, qui s'est rarement adressé directement à son homologue russe, mais a déjà proposé une rencontre.
Vladimir Poutine a déjà qu'il ne serait prêt à une rencontre avec M. Zelensky qu'une fois qu'un accord de paix aurait été finalisé.
Le président russe, qui finissait une rencontre avec la presse étrangère à Saint-Pétersbourg au moment de la publication de la lettre, n'a pas réagi dans l'immédiat.
Autres articles
-
« L’homme derrière le président » (Par Babacar Diagne)
-
Abdoulaye Wade à 100 ans : un siècle de combat, une vie au service du Sénégal (Boubacar Ly)
-
Passation de service au ministère des Forces armées : Général Birame Diop met en avant son bilan, Yankhoba Diémé promet de renforcer l’action sociale
-
Passation de service au ministère des sports : Djirèye Clotilde Coly prend les commandes et annonce une rupture axée sur les resultats
-
9 mois au ministère de l'environnement et de la Transition Écologique : " Mon cabinet n'a jamais reçu de salaires"(Abdourahmane Diouf, ministre)