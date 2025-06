Thiès- libération des élèves: l'IA salue l'esprit d'apaisement des autorités judiciaires et plaide pour l'identification des véritables responsables....

" Garante de la sécurité et de la fiabilité des évaluations", l'IA de Thiès a informé avoir

" très tôt saisi qui de droit, à la suite de fraudes et de fuites constatées sur certaines épreuves". Dans la foulée, l'Inspection d'Académie de Thiès " souhaite que l'enquête se poursuive sur la base des informations dont disposent les autorités judiciaires, afin d'identifier les véritables responsables de ces fuites qui ne sauraient être des élèves".

Poursuivant, l'IA a lancé un appel " aux parents et toute la communauté éducative pour qu'ils travaillent davantage et en parfaite harmonie dans le sens de l'éducation et de la sensibilisation des élèves sur les dangers de la tricherie et de la fraude, surtout dans un contexte d'examen et de concours".