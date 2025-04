Thiès : les entreprises, les acteurs institutionnels..., à l'école de l'efficacité énergétique, de la finance durable...

À l'initiative du Bureau de Mise à Niveau des Entreprises (BMN) et The African Climate Foundation (ACF), la région de Thiès abrite une session de formation dont le thème est axé sur " l'efficacité énergétique et le Développement de projets solaires photovoltaïques. Ainsi, le renforcement de capacités des entreprises, des banques et institutions financières, des acteurs institutionnels porte sur plusieurs aspects dont "l'économie circulaire, les exigences du marché carbone et de la finance durable, l'efficacité énergétique et le Développement de projets solaires photovoltaïques".

Ainsi, cette session de formation se déroule dans le cadre de l'animation du centre de production propre du Bureau de Mise à Niveau. " Ce sont des formations qui ont trait à la prodcution propre et celle qui démarre aujourd'hui est intitulée "l'Éfficacité énergétique et Développement de projets solaires photovoltaïques", a informé Fatou Diana Bâ, la directrice du Bureau de Mise à Niveau des Entreprises (BMN).

En effet, l'objectif est d'accentuer le rôle du BMN en tant que centre de production propre et son "ambition également d'accompagner les entreprises, le secteur privé dans l'intégration du volet développement durable (Production propre et efficacité énergétique). "Dans l’accompagnement que nous accordons aux entreprises pour l'amélioration de leurs compétitivités, nous intégrons ce volet de production propre. Comment produire mais produire tout en étant compétitif mais tout en ayant également à l'idée de préserver l'environnement et donc d'amoindrir l'empreinte carbone de notre production", a-t-elle ajouté.

À cet effet, plusieurs entreprises ont été auparavant accompagnées dans le cadre du programme dénommé "Ville durable", à mettre en place un mégawatt d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, à minimiser leurs consommations énergétiques et dans le domaine du traitement des déchets, à mettre en place un système de certification et de système de management (management intégré, management de l'efficacité énergétique et management de l'environnement)...