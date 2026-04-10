Thiès- crd préparatoire de la Tabaski: 230 mille moutons attendus...Vives inquiétudes avec la grève des transporteurs

La fête de l'Aïd El Kebir se prépare activement dans la région de Thiès. Ce vendredi 10 avril, un comité régional de développement a été organisé à la gouvernance de Thiès, en présence de l'adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, des chefs de service et des acteurs concernés.

Ainsi, les besoins en moutons sont estimés à 230 mille têtes. Et pour un approvisionnement correct, 20 points de vente ont été ciblés dont 13 hebdomadaires et 7 quotidiens. L'appui en aliments a été estimé à 470 tonnes.

S'agissant du dispositif sécuritaire, il a été prévu de renforcer les moyens afin de permettre aux acteurs d'écouler tranquillement leurs moutons au niveau des différents points de vente de la région.

De leur côté, les acteurs ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l'acheminement de certains moutons au Sénégal du fait de la grève cyclique qui est notée présentement dans le secteur du transport. Ils espèrent d'ailleurs qu'une entente sera très vite trouvée entre l'État du Sénégal et les transporteurs...