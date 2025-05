Thiès - Succession à la tête de l'ACT : Des responsables travaillent à faire annuler le congrès

À Thiès, des responsables de l'ACT ont élevé leurs voix afin de contester le processus de succession de l’ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye à la tête de l’Alliance pour la Citoyenneté (ACT).

Ainsi, Ablaye Gaye vice-président national des jeunes, membre du bureau national et candidat à la succession et Cie, ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un "passage en force", au nom " d’anciens cadres, responsables locaux, militants et sympathisants de l’ACT".