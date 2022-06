Thiès / Sargal : Habib Niang en phase avec le choix des investis, promet de travailler pour le triomphe des listes de la coalition BBY.

Le lutteur Cheikh Niang a organisé un grand Sargal en faveur de Habib Niang, responsable Apériste dans la zone Nord. L'ancien roi des arènes, Bombardier a fait le déplacement pour soutenir son ami, Cheikh Niang, mais également pour témoigner toute son estime à Habib Niang pour toute son assistance et son soutien à l'endroit des lutteurs thiessois et du Sénégal.



L'occasion a été saisie par le responsable Apériste dans la zone Nord pour renouveler son soutien indéfectible au Président Macky Sall et au leader du parti Rewmi, Idrissa Seck pour ces législatives.

Habib Niang, grâce à ses militants, a battu des records de parrainage dans le département de Thiès avec la collecte effective de 25 000 parrains.



Selon lui, "c’est avec grandeur et sens du militantisme inconditionnel que nous comptons accompagner celles et ceux qui ont été investis sur les listes électorales. Nous le faisons, pour confirmer notre conviction que le choix porté sur le Président est le meilleur qui puisse être fait. Mais aussi, parce que, ces élections étant celles du Président Macky Sall, il les a minutieusement préparées afin de mettre tous les atouts de son côté pour une victoire écrasante au soir du vote".



Le responsable du parti Rewmi, Cheikh qui a été investi sur les listes de BBY a pris part à ce grand événement accompagné d'une forte délégation. Ce qui fera dire à Habib Niang que "nous ne comptons pas être en reste dans cette quête d’une nouvelle majorité qui consolidera les acquis en terme de gouvernance socio-économique et institutionnelle depuis l’arrivée du Président Macky Sall au pouvoir".



Et d'ajouter : "Certes, ces choix n’ont pas été faciles mais nous les acceptons parce qu’ils visent un seul objectif : la victoire finale de notre coalition au sortir des élections du 31 juillet prochain. Pour cet objectif également, nous comptons battre campagne pour un triomphe de Benno dans le département, aux côtés des responsables politiques qui ont été investis sur la liste départementale. Je voudrais saisir cette occasion, pour lancer un appel solennel à l’Unité des responsables à Thiès et ailleurs". Il a également invité ses partisans à travailler dans une dynamique unitaire pour la victoire de la coalition BBY à cause des enjeux du moment.



"Les enjeux de l’heure dépassent le cadre des élections législatives. Les défis qui attendent le chef de l’État, dans un contexte mondial marqué par de vives tensions à plusieurs niveaux, sont nombreux. Nous devons alors nous mobiliser pour relever avec lui les défis qui l’interpellent en tant que chef de l’État et président en exercice de l’Union africaine. Cela est possible et le sera davantage si les velléités de rébellion inutiles et infructueuses sont tuées dans l’œuf, pour aller à l’essentiel", a-t-il tenu à expliquer.



"À Thiès, nous sommes déjà sur le pied de guerre avec nos militants et militantes. Nous allons redoubler d’efforts pour le triomphe des listes de la coalition BBY et le renforcement de la majorité parlementaire à l’Assemblée Nationale", assure-t-il.