Thiès - Rencontre avec les parties prenantes du projet Sangomar Offshore : "Empêcher la réalisation d'un risque probable..." (Birame Soulèye Diop)

La région de Thiès a accueilli ce vendredi une réunion consacrée à la mobilisation et à l'engagement des parties prenantes du projet Sangomar Offshore, dont les promoteurs sont Pétrosen et Woodside.



Venu présider ladite réunion, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, est revenu sur le sens de cette rencontre. « Nous sommes venus à la rencontre de toutes les parties prenantes pour échanger et prendre en charge les préoccupations et les inquiétudes qui seront exprimées, et demander aux opérateurs de tenir particulièrement pour important aux yeux de l'État [...], de veiller à ce que les intérêts des communautés soient préservés, de veiller à ce que l'environnement soit préservé dans le cadre du développement de ces projets là ».



Revenant sur les impacts, il a ajouté : « Nous savons tous les impacts que le projet Sangomar doit avoir parce qu'il s'agit d'un projet en offshore qui, de fait, est présumé avoir des impacts sur la pêche. À côté des impacts sur la pêche, il y a les impacts socio-économiques auprès des femmes transformatrices, mais il y a aussi ces impacts auprès de la jeunesse en termes de développement probable d'emplois et d'économie qu'il y a lieu à avoir. Et nous sommes là pour les écouter, partager avec eux et donner corps au principe de précaution qui veut que l'absence de certitude ne nous empêche pas de prendre les mesures idoines pour empêcher la réalisation d'un risque probable et dont la survenue entraînerait des conséquences irréversibles ».



À noter que la rencontre a enregistré la présence du gouverneur de Thiès, des représentants des deux promoteurs en charge du projet, etc.