Thiès / Opération démolition à Mbour 4 extension : Des propriétaires de maison en larmes incapables devant la machine destructrice.

Les images sont effarantes, les faits déroutants. Les mots manquent pour décrire la scène de démolition des habitations du quartier Mbour 4 extension.



Dans ce quartier périphérique jouxtant la forêt classée, des dizaines de maisons ont été détruites par la DESCOS sur instruction des autorités thiessoises en charge du foncier et ou administratives. "Sortez de chez vous pour qu'on puisse détruire vos maisons". C'est ce que les éléments de la DESCOS ont lancé à ces pères et mères de famille impuissants face à la furie destructrice de "leurs bourreaux."



Et malgré cela, ils continuent de lancer au micro de Dakaractu un SOS au Président Macky Sall qui leur avait promis ces parcelles de terre lors du lancement des travaux de construction de l'usine Keur Momar Sarr 3 (Kms3) en 2017...