Thiès : Modou Fall tourne le dos à son mentor Siré Dia et invite le Président Macky à régler les problèmes pressants de la cité du rail.

Après la victoire de Benno Bokk Yakaar (BBY) dans le département lors des locales, un vrai tremblement de terre s'est produit dans le camp de Siré Dia. En effet, le 1er lieutenant de Siré Dia, Modou Fall, a décidé de tourner définitivement le dos à ce dernier.



Pire, la récente venue de Me Malick Sall à Thiès, ne suffit pas, selon l'ancien coordonnateur de Siré Dia, pour régler les réels problèmes de la cité du rail. Selon Modou Fall qui vient d'annoncer sa séparation avec l'ancien dg de la poste Siré Dia, actuel président du conseil départemental et par ailleurs président du conseil d'administration de la Lonase, le Président Macky Sall doit venir à Thiès pour rencontrer tous les apéristes.



Évoquant le différend opposant l’État et les travailleurs des chemins de fer, Modou Fall est d'avis que l’État du Sénégal doit payer ces milliers de pères de famille. L'insécurité, la Nsts, la relance des chemins de fer, l'assaisonnement, le problème des 2500 familles de Mbour 4, le déclassement de la forêt classée avec la création d'un pôle urbain dans cette même zone, le vol de bétail, la création d'un réseau de routier Thiès Dem Dikk sont entre autres des problèmes primordiaux auxquels, le Président Macky Sall doit répondre pour garder, selon Modou Fall, la cité du rail dans l'escarcelle du régime en place.



En effet, selon lui, c'est la seule alternative pour gagner la cité du rail pendant ces prochaines législatives du 31 juillet 2022. Aussi, Modou Fall compte travailler pour une victoire éclatante de la coalition BBY à Thiès pour ces prochaines joutes législatives. Pour ce faire, il demande également au Président Macky Sall de s'attaquer aux vrais problèmes de la cité du rail.